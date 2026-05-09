Présidentielle70% des Français voient Mélenchon comme «un handicap» pour la gauche
Basile Mermoud
9.5.2026
Sept Français sur dix voient le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon comme «un handicap pour faire gagner la gauche» à la présidentielle, selon un sondage publié par La Tribune Dimanche.
Agence France-Presse
09.05.2026, 22:05
Basile Mermoud
Parmi les sympathisants de gauche, 55% perçoivent la candidature du tribun insoumis - qui s'est lancé la semaine dernière officiellement, pour la quatrième fois, dans la course à l'Elysée - comme un handicap pour la gauche et 39% comme un atout.
Son «agressivité» est pointée du doigt par 64% des sondés. De même, ses «propos qui créent la polémique» sont pénalisants pour 60% des personnes interrogées dans cette étude Ipsos BVA-Cesi école d'ingénieurs pour La Tribune Dimanche.
Le leader de LFI a notamment suscité l'indignation en ironisant sur la prononciation des noms à consonance juive «Epstein» et «Glucksmann».
«Les soupçons d'antisémitisme qui pèsent sur lui sont un élément absolument majeur», souligne Brice Teinturier, directeur d'Ipsos. «Ça a peut-être consolidé son socle, mais ça empêche l'élargissement malgré le bazar dans le reste de la gauche».
S'il devait être, à 75 ans l'année prochaine, le candidat le plus âgé sur la ligne de départ, ils ne sont que 19% des Français à penser que son âge constitue un handicap. Son «expérience», qu'il a mis en avant pour justifier sa nouvelle candidature, est perçue comme un «atout» par 41% des sondés.
Sa qualité première reste «ses talents d'orateur» pour 45% des sondés, et 36% des sympathisants de gauche. Parmi les déclarés et potentiels candidats à l'Elysée, Jordan Bardella (34%) et Marine Le Pen (33%; + 1 point) caracolent toujours largement en tête.
L'ex-Premier ministre Gabriel Attal progresse à 24% (+5 points), contrairement à Edouard Philippe 22% (-4 points). Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sont quasi stables à 21% et 20%.
A gauche, François Hollande gagne 2 points (18%) et Raphaël Glucksmann est stable à 16%. Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon sont aussi à 16%.
Concernant l'exécutif actuel, 75% (+2 points) des sondés ont une opinion défavorable d'Emmanuel Macron et 59% (-3 points) du Premier ministre Sébastien Lecornu. Sondage réalisé les 5 et 6 mai auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).
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