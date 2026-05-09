  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Présidentielle 70% des Français voient Mélenchon comme «un handicap» pour la gauche

Basile Mermoud

9.5.2026

Sept Français sur dix voient le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon comme «un handicap pour faire gagner la gauche» à la présidentielle, selon un sondage publié par La Tribune Dimanche.

Jean-Luc Mélenchon, lors d’un meeting à Marseille, le 7 mai 2026. 
Jean-Luc Mélenchon, lors d’un meeting à Marseille, le 7 mai 2026. 
AFP

Agence France-Presse

09.05.2026, 22:05

Parmi les sympathisants de gauche, 55% perçoivent la candidature du tribun insoumis - qui s'est lancé la semaine dernière officiellement, pour la quatrième fois, dans la course à l'Elysée - comme un handicap pour la gauche et 39% comme un atout.

Son «agressivité» est pointée du doigt par 64% des sondés. De même, ses «propos qui créent la polémique» sont pénalisants pour 60% des personnes interrogées dans cette étude Ipsos BVA-Cesi école d'ingénieurs pour La Tribune Dimanche.

Le leader de LFI a notamment suscité l'indignation en ironisant sur la prononciation des noms à consonance juive «Epstein» et «Glucksmann».

France. «Je suis candidat» : Philippot entre dans la course à la présidentielle

France«Je suis candidat» : Philippot entre dans la course à la présidentielle

«Les soupçons d'antisémitisme qui pèsent sur lui sont un élément absolument majeur», souligne Brice Teinturier, directeur d'Ipsos. «Ça a peut-être consolidé son socle, mais ça empêche l'élargissement malgré le bazar dans le reste de la gauche».

S'il devait être, à 75 ans l'année prochaine, le candidat le plus âgé sur la ligne de départ, ils ne sont que 19% des Français à penser que son âge constitue un handicap. Son «expérience», qu'il a mis en avant pour justifier sa nouvelle candidature, est perçue comme un «atout» par 41% des sondés.

Sa qualité première reste «ses talents d'orateur» pour 45% des sondés, et 36% des sympathisants de gauche. Parmi les déclarés et potentiels candidats à l'Elysée, Jordan Bardella (34%) et Marine Le Pen (33%; + 1 point) caracolent toujours largement en tête.

L'ex-Premier ministre Gabriel Attal progresse à 24% (+5 points), contrairement à Edouard Philippe 22% (-4 points). Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sont quasi stables à 21% et 20%.

«Bourbier». Présidentielle : Mélenchon met les unitaires de gauche dans l’embarras

«Bourbier»Présidentielle : Mélenchon met les unitaires de gauche dans l’embarras

A gauche, François Hollande gagne 2 points (18%) et Raphaël Glucksmann est stable à 16%. Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon sont aussi à 16%.

Concernant l'exécutif actuel, 75% (+2 points) des sondés ont une opinion défavorable d'Emmanuel Macron et 59% (-3 points) du Premier ministre Sébastien Lecornu. Sondage réalisé les 5 et 6 mai auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Archives sur la présidentielle française

Procès en appel décisif pour Marine Le Pen

Procès en appel décisif pour Marine Le Pen

Procès en appel de Marine Le Pen le 13 janvier pour l’affaire des assistants parlementaires européens du FN. Sa candidature à la présidentielle de 2027 est en jeu.

12.01.2026

Les plus lus

Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
Servette et Lucerne assurent le spectacle
Etats-Unis : un piéton traverse la piste et meurt percuté par un avion au décollage
L’Inter Milan fête son titre en marquant les esprits de la Lazio
Poutine assure que «la guerre en Ukraine touche à sa fin»
Une Suissesse tombe dans le Rhin après une collision en wingsuit