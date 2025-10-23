  1. Clients Privés
15% de la population 880'000 personnes en Suisse ont des difficultés à lire et à compter

ATS

23.10.2025 - 09:35

En Suisse, 15% de la population âgée de 16 à 65 ans a du mal à lire, à compter et à résoudre des problèmes de calcul, soit environ 884'000 personnes. Elles ont tendance à gagner moins et à être moins professionnellement actives que l'ensemble de la population.

15% de la population vivant en Suisse quitte l'école obligatoire avec des lacunes en lecture, en calcul et en résolution de problèmes (image symbolique).
15% de la population vivant en Suisse quitte l'école obligatoire avec des lacunes en lecture, en calcul et en résolution de problèmes (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 09:35

23.10.2025, 10:56

En outre, leur bien-être et leur participation à la vie sociale sont inférieurs à ceux des personnes ayant des compétences plus élevées, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur la base de l'évaluation de l'OCDE des compétences des adultes (PIAAC).

Parmi les adultes ayant de faibles compétences, 46% n'ont pas de formation post-obligatoire et deux fois moins que la moyenne ont suivi une formation continue au cours des cinq dernières années. Plus de la moitié d'entre eux (56%) se trouvent dans le groupe d'âge de 46 à 65 ans.

Par rapport à la population totale, ces personnes sont aussi proportionnellement plus nombreuses à percevoir des prestations sociales. Plus de 80% d'entre elles font partie des 40% d'actifs occupés ayant les revenus les plus bas.

Parmi ces personnes ayant un emploi, 66% accomplissent quotidiennement un travail physiquement éprouvant, contre 34% de la population totale. Elles disposent de moins d'autonomie dans l’exercice de leur activité professionnelle (en termes d'horaires, d'organisation du travail, etc.) que la moyenne de la population, selon l'OFS.

Allophones surreprésentés

Selon l'OFS, le manque de développement des compétences pourrait avoir des origines socio-économiques et familiales: seuls 12% des parents de ces personnes ont des diplômes de formation supérieure, contre 34% pour l'ensemble de la population. Sept pour cent de ces parents sont au chômage, contre seulement 2% dans l'ensemble de la population. Et quand ils travaillent, c'est dans une profession qualifiée pour seulement 25% d'entre eux (52% dans la population).

Sur les 844'000 personnes présentant des lacunes, près des deux tiers (62%) ont dû faire le test dans une langue étrangère. Cela peut expliquer une partie des faibles scores obtenus, précise l'OFS. Le programme PIAAC mesure les compétences dans la langue nationale de la personne interrogée, soit le français, l'allemand ou l'italien.

Si 86% des habitants en Suisse se disent très satisfaits de leur vie en général, tel n'est le cas que de 75% de ceux qui ont peu de compétences. De plus, ces personnes sont proportionnellement moins nombreuses (38%) que la population dans son ensemble (55%) à juger très bon leur état de santé. Elles ont moins confiance en leurs semblables (33% contre 47% de la population totale) et s'engagent moins souvent dans le bénévolat (19%, contre 37%).

