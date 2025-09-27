  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne A Berlin, une foule appelle à la fin de la guerre à Gaza

ATS

27.9.2025 - 21:16

Brandissant des drapeaux palestiniens ou encore des pancartes proclamant que «nourriture et eau sont des droits de l'homme», des dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi à Berlin. Ils ont demandé à Israël d'arrêter son offensive militaire à Gaza.

Cette manifestation met en lumière la colère croissante au sein de la population allemande à l'égard de la guerre à Gaza.
Cette manifestation met en lumière la colère croissante au sein de la population allemande à l'égard de la guerre à Gaza.
ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 21:16

27.09.2025, 21:33

«Aujourd'hui nous pouvons montrer que la majorité, qui s'oppose à la politique d'Israël et au génocide, est visible dans les rues et peut agir», se félicite un manifestant, Dustin Hirschfeld.

Ils étaient 60'000 à participer à la manifestation «Ensemble pour Gaza», organisée par le parti Die Linke (gauche radicale) et des groupes de la société civile, selon la police. D'après les organisateurs, elle a rassemblé 100'000 personnes. Quelque 1800 policiers étaient déployés.

La marche, qui s'est déroulée dans le calme, s'est achevée devant la Colonne de la Victoire, où un concert de rap et de hip hop était organisé.

«Changer de cap»

Die Linke accuse le gouvernement allemand de rester silencieux face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Il doit «enfin agir et accroître la pression sur le gouvernement israélien pour le forcer à changer de cap», a expliqué le parti, en appelant à la mobilisation. Cette manifestation met en lumière la colère croissante au sein de la population allemande à l'égard de la guerre à Gaza.

En raison de sa responsabilité dans la Shoah, l'Allemagne était jusqu'ici l'un des plus grands soutiens d'Israël. Mais le ton de Berlin à l'égard d'Israël s'est durci ces derniers mois, à mesure que la situation humanitaire dans la bande de Gaza se détériorait de manière dramatique.

Le chancelier Friedrich Merz a annoncé en août la suspension des exportations d'armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza. Cependant, les critiques soutiennent que M. Merz n'a pas été assez loin. L'Allemagne hésite à sanctionner Israël et n'a pas reconnu un État palestinien, contrairement à bon nombre de ses alliés occidentaux.

Les plus lus

Après le verdict Sarkozy, les menaces contre les magistrats inquiètent la justice
Accident fatal : le monde de la gymnastique en deuil
Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire
Neiges précoces : de nombreux cols alpins fermés
Un festival : Servette déroule face à Winterthour !
La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions