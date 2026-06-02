La préfecture du Doubs a annoncé mardi l'interdiction d'une conférence-débat animée par l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri dans le cadre d'un festival antifasciste à Besançon, afin d'éviter des «troubles à l'ordre public».

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Keystone-SDA ATS

Invoquant le «contexte géopolitique actuel» pour justifier cette décision, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, s'est dit déterminé à «garantir la sécurité et la tranquillité publique sur l'ensemble du département», selon un communiqué de la préfecture.

L'Association France Palestine Solidarité avait invité Salah Hamouri à animer une conférence-débat jeudi à Besançon, dans le cadre du «Besac Antifa Fest».

Cet avocat franco-palestinien, défenseur des droits fondamentaux «et des prisonniers politiques», est «une figure centrale de la lutte pour la libération de la Palestine», «persécuté» par Israël «depuis plus de 20 ans», selon l'association, qui a dénoncé dans un communiqué un acte de «censure (...) extrêmement grave» et a appelé à manifester samedi après-midi.

Décision «purement politique»

La préfecture a «choisi de relayer la propagande de l'Etat d'Israël», a également critiqué la section bisontine de La France Insoumise (LFI), fustigeant une décision «purement politique». En revanche, le nouveau maire LR de la ville, Ludovic Fagaut, s'est félicité de la décision du préfet.

«La liberté d'expression, socle de notre démocratie, ne saurait servir de paravent à la haine, à la discrimination ou à la violence», a-t-il écrit dans un communiqué.

Ces dernières années, d'autres conférences de Salah Hamouri ont été interdites dans l'Hexagone, notamment à Lyon. La semaine dernière, les autorités israéliennes l'ont accusé d'avoir dirigé depuis l'Europe une «cellule terroriste» de Palestiniens de Jérusalem-Est, démantelée fin 2025. «Je dis clairement que ce sont des mensonges», avait assuré, auprès de l'AFP, M. Hamouri, évoquant une «intimidation».

En 2024, il a porté plainte à Paris pour détention arbitraire et tortures afin de dénoncer les conditions de son incarcération en Israël deux ans plus tôt, avant son expulsion vers la France.

Arrêté et emprisonné en Israël en 2005, Salah Hamouri a été condamné en 2008 à sept ans de prison par un tribunal israélien l'ayant reconnu coupable de participation à un projet d'assassinat d'Ovadia Yossef, ancien grand rabbin d'Israël, à l'origine du parti ultra-orthodoxe Shass.

Le Franco-Palestinien, qui clame son innocence dans cette affaire, avait été libéré en 2011. Israël le soupçonne de liens – qu'il nie – avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation jugée terroriste par l'Etat hébreu et l'Union européenne.