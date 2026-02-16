  1. Clients Privés
En visite à Budapest Au nom de Trump, Rubio souhaite le «succès» de l'ami Orban

ATS

16.2.2026 - 13:36

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a achevé lundi sa tournée européenne en souhaitant lundi à Budapest – au nom de Donald Trump – le «succès» de son allié hongrois, le Premier ministre Viktor Orban. Cela en vue des élections législatives du 12 avril.

Viktor Orban (à droite) a affirmé qu'il n'y avait "aucune raison d'avoir peur de ce qui se passera en Hongrie" après le scrutin.
Viktor Orban (à droite) a affirmé qu'il n'y avait "aucune raison d'avoir peur de ce qui se passera en Hongrie" après le scrutin.
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 13:36

16.02.2026, 13:47

«Je peux vous dire en toute certitude que le président Trump est profondément attaché à votre réussite, car votre réussite est notre réussite, en raison de la relation que nous avons», a-t-il déclaré en conférence de presse aux côtés de M. Orban, en difficulté dans les sondages.

De son côté, M. Orban a affirmé qu'il n'y avait «aucune raison d'avoir peur de ce qui se passera en Hongrie» après le scrutin. «Le gouvernement sera formé sur la base de la volonté des Hongrois», a-t-il ajouté. «Parfois je perds, parfois je gagne», a rappelé le dirigeant, revenu au pouvoir en 2010.

Passage en Hongrie. Rubio chez l'«ami» Orban, proche de Trump et Poutine

Passage en HongrieRubio chez l'«ami» Orban, proche de Trump et Poutine

«Alors n'ayez pas peur de ce qui se passera si nous ne gagnons pas, car cela arrive régulièrement», a-t-il dit.

Donald Trump affiche souvent sa sympathie pour son allié nationaliste hongrois, qu'il qualifie d'"homme fort et puissant, avec la capacité éprouvée à produire des résultats phénoménaux».

Rude défi

Viktor Orban, 62 ans, fait face au défi le plus difficile depuis son retour au pouvoir en 2010, son parti Fidesz étant devancé par la formation d'opposition TISZA dans les sondages.

Dans un discours samedi, il s'est engagé à poursuivre son offensive contre les «pseudo-organisations civiles, les journalistes, les juges et les politiciens achetés», pas loin de ce qu'entreprend le président américain aux Etats-Unis.

Hongrie. Orban promet de «balayer» les «pseudo-organisations de la société civile»

HongrieOrban promet de «balayer» les «pseudo-organisations de la société civile»

Le Premier ministre, devenu la bête noire de la majorité des pays de l'Union européenne, est accusé d'avoir réduit au silence les voix critiques de la magistrature, du monde académique, des médias et de la société civile, et d'avoir restreint les droits des minorités.

Il cultive aussi sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine, tout comme Donald Trump qui l'avait accueilli en grande pompe en Alaska l'été dernier.

Pas d'Europe «vassale»

Arrivé dimanche soir à Budapest, M. Rubio, catholique pratiquant, a aussitôt assisté, à l'écart de la presse, à une messe en la célèbre basilique de Saint Etienne, selon un responsable du département d'Etat sous couvert d'anonymat.

Il a eu dans la matinée lundi des entretiens avec M. Orban, avant de partir pour Washington. Marco Rubio arrivait de Bratislava où il a vu dimanche le Premier ministre slovaque Robert Fico, autre dirigeant nationaliste proche de Donald Trump.

Le choix de ces deux pays d'Europe centrale ne doit bien sûr rien au hasard, d'autant qu'il vient compléter le message envoyé par le secrétaire d'Etat à la Conférence sur la sécurité de Munich.

Dans un discours prononcé samedi, M. Rubio avait appelé les Européens à défendre la civilisation occidentale menacée, selon l'administration Trump, par l'immigration de masse notamment.

S'il s'est aussi efforcé de rassurer, avec plus ou moins de succès, des Européens inquiets des intentions américaines vis-à-vis de l'Otan comme du Groenland, il a surtout incité les Européens à se ranger derrière la vision du président américain.

A Bratislava, il a cependant assuré que les Etats-Unis ne voulaient pas d'une Europe «dépendante» ou qui soit un «vassal».

Diplomatie. Rubio assure que les USA ne veulent pas d'une Europe «vassale»

DiplomatieRubio assure que les USA ne veulent pas d'une Europe «vassale»

Le Premier ministre hongrois a également fait part de son intention de se rendre à Washington pour assister cette semaine à la réunion inaugurale du «Conseil de paix» du président américain.

Immigration et énergie

Viktor Orban est particulièrement proche de l'administration Trump, notamment en raison de sa politique antimigrants depuis la crise des réfugiés il y a dix ans. Il s'est rendu à plusieurs reprises dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Tout comme en Slovaquie, la question énergétique a fait partie des discussions en Hongrie, qui a obtenu, lors d'une visite de M. Orban à la Maison Blanche l'année dernière, une exemption de sanctions américaines sur les importations de pétrole et de gaz russes, qui financent l'effort de guerre de Moscou en Ukraine.

