Emmanuel Macron «A chaque fois que j'ai eu trop confiance en moi, j'ai fait de grosses erreurs»

Gregoire Galley

19.2.2026

Emmanuel Macron a concédé avoir fait de «grosses erreurs» par «excès de confiance», notamment lors de discours, dans un entretien mercredi soir au media Brut India. «A chaque fois que j'ai eu trop confiance en moi, j'ai fait des erreurs, de grosses erreurs», a-t-il confié en marge d'une visite officielle à New Delhi.

Emmanuel Macron a concédé avoir fait de «grosses erreurs» par «excès de confiance».
Emmanuel Macron a concédé avoir fait de «grosses erreurs» par «excès de confiance».
ats

Agence France-Presse

19.02.2026, 08:28

Invité à donner des exemples, il a évoqué des discours: «quand on considère qu'on peut tout dire, parfois c'est mal compris et après on est tellement contrarié». «On a un excès de confiance quand on est moins sensible à la façon dont ce sera perçu par les autres», a-t-il ajouté.

Interrogé sur ce à quoi il aspirerait s'il avait 25 ans, le chef de l'Etat a répondu qu'il essaierait de «développer des compétences dans l'art et la création», de «faire quelque chose d'unique», d'"exprimer (son) identité dans le dialogue avec les autres".

«Depuis des années, je veux apprendre la data science. Je n'ai pas encore commencé», a-t-il ajouté. Ce champ d'études s'appuie sur des méthodes scientifiques, des algorithmes afin d'analyser de grandes quantités de données.

Entretien exclusif. «En raison de sa personnalité toxique, Macron est déconnecté des affects communs»

Entretien exclusif«En raison de sa personnalité toxique, Macron est déconnecté des affects communs»

«Manque d’innocence»

Emmanuel Macron a aussi regretté le «manque d'innocence» de la jeune génération. «Ils sont tellement sous pression en raison du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des guerres, du manque de coopération, des transformations techologiques», a-t-il dit.

Invité à se projeter dans un registre plus intimiste - «Votre histoire d'amour en 60 secondes ?» - il a répondu: «l'amour c'est quelque chose d'inattendu, qui n'est pas écrit et qui doit juste être vécu avec intensité».

«C'est la chose la plus importante que vous vivez dans votre vie et elle est impossible à comparer à toutes les autres parce que c'est la vôtre. Et elle ne peut s'inspirer d'aucune autre», a-t-il conclu.

