«Oh, voilà qui est beau!» A défaut de Nobel, Trump donne son nom à un «Institut de la paix»

ATS

4.12.2025 - 22:35

Donald Trump, qui se présente en grand pacificateur, s'est ouvertement réjoui de voir son nom gravé sur la façade de l'Institut américain pour la paix, un organisme qu'il a tenté de démanteler.

President Donald Trump arrives for a signing ceremony with Rwanda's President Paul Kagame and Democratic Republic of Congo President Felix-Antoine Tshisekedi at the Donald J. Trump Institute of Peace, Thursday, Dec. 4, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
President Donald Trump arrives for a signing ceremony with Rwanda's President Paul Kagame and Democratic Republic of Congo President Felix-Antoine Tshisekedi at the Donald J. Trump Institute of Peace, Thursday, Dec. 4, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.12.2025, 22:35

Le président américain a applaudi l'innovation en présidant jeudi à la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la République du Congo – l'un des huit conflits qu'il assure avoir terminés depuis son investiture en janvier.

S'adressant au chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, présent pour la cérémonie, il a dit: «Et merci d'avoir mis un certain nom sur le bâtiment. «C'est un grand honneur», a dit le républicain de 79 ans.

Washington. Assaut du Capitole : le poseur de bombes artisanales présumé a été arrêté

WashingtonAssaut du Capitole : le poseur de bombes artisanales présumé a été arrêté

Le département d'Etat avait annoncé la veille cette décision par un message sur X, expliquant avoir voulu «rendre hommage au meilleur négociateur de l'histoire de notre pays».

Le bâtiment, situé au coeur de Washington, porte désormais en relief et en lettres argentées le nom «Donald J. Trump», au-dessus de son nom d'origine: «United States Institute of Peace».

Créé en 1984

Le président américain s'est aussi montré très enthousiaste sur le bâtiment lui-même, qu'il a décrit comme «magnifique et flambant neuf». La construction du siège de cette institution a en réalité pris fin en 2011.

C'est ce même institut, créé en 1984 sous la présidence de Ronald Reagan, que le président américain a tenté de démanteler dans les premiers mois de son second mandat, tout comme d'autres organismes fédéraux, limogeant l'essentiel de ses dirigeants.

Mondial 2026. Visas, matches déplacés... Donald Trump bouleverse l'organisation

Mondial 2026Visas, matches déplacés... Donald Trump bouleverse l'organisation

Financée par le Congrès, cette organisation indépendante à but non lucratif cherchait notamment à prévenir et résoudre les conflits internationaux, et disposait, jusqu'en début d'année, de chercheurs spécialistes des questions internationales, comme le ferait un cercle de réflexion.

Succès relatifs

Donald Trump estime que ses efforts visant à mettre fin à plusieurs conflits dans le monde – Gaza, Inde-Pakistan, Cambodge-Thaïlande, etc – devraient lui valoir le prix Nobel de la paix. Les experts soulignent toutefois que son intervention dans certains de ces conflits a été très minime ou alors inexistante.

Dans le cas du conflit qui oppose depuis des décennies le Rwanda et la RDC, la signature de l'accord de paix, que Donald Trump a qualifié de «miracle», s'est faite alors que de violents combats continuent dans la province du Sud-Kivu (est de la RDC).

La marque Trump

Le milliardaire et ancien promoteur immobilier a fait de son nom une marque, inscrite en lettres rutilantes sur les propriétés qu'il possède. Il semble vouloir continuer sur sa lancée dans sa fonction présidentielle.

Jeudi, il a ainsi plaisanté sur le nom de la grande salle de spectacles publique de Washington, le «Kennedy Center», qu'il a appelée le «Trump Kennedy Center.» «J'ai fait une énorme erreur», a-t-il fait mine de s'excuser après cette confusion volontaire.

Mondial 2026. Un «Prix de la Paix» FIFA pour Trump? La rumeur enfle

Mondial 2026Un «Prix de la Paix» FIFA pour Trump? La rumeur enfle

Un élu républicain a déjà proposé de renommer le plus grand aéroport desservant Washington, le Dulles International Airport, en «aéroport Donald Trump». Le président américain, passionné de chantiers, vient d'ailleurs d'annoncer une grande rénovation de cette infrastructure.

Trump en Lego

Il supervise également la construction d'une gigantesque salle de bal à la Maison Blanche. Selon la presse, il serait en conflit avec l'architecte chargé du projet, qui jugerait disproportionnée la taille de l'édifice voulu par le président.

Donald Trump a aussi fait accrocher plusieurs portraits de lui à la Maison Blanche, rompant avec l'usage qui veut que les effigies des présidents américains ne soient exposées dans le bâtiment qu'après la fin de leurs mandats. Parmi les traditionnelles décorations de Noël de la Maison Blanche figure par exemple cette année un portrait géant du président en Lego.

