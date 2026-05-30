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«Il faut que justice soit faite» A Dublin, manifestation après la mort d'un Congolais

ATS

30.5.2026 - 18:05

Une centaine de personnes ont manifesté samedi à Dublin pour réclamer une enquête indépendante sur le décès d'un homme de nationalité congolaise, après son immobilisation par des agents de sécurité. Cette affaire est comparée à la mort de George Floyd, tué en 2020 par un policier aux Etats-Unis.

Des militants ont établi un parallèle avec la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc en 2020 aux Etats-Unis (archives).
Des militants ont établi un parallèle avec la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc en 2020 aux Etats-Unis (archives).
AFP

Keystone-SDA

30.05.2026, 18:05

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre Yves Sakila, 35 ans, maintenu au sol pendant près de cinq minutes par des agents de sécurité devant un grand magasin, dans une rue commerçante très fréquentée du centre de Dublin, le 15 mai.

Yves Sakila, qui vivait en Irlande depuis 2004, a ensuite cessé de bouger puis est décédé plus tard à l'hôpital. La police irlandaise a indiqué enquêter sur «l'ensemble des circonstances» entourant son décès.

Aucune poursuite n'a été engagée pour le moment et les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été rendus publics. Yves Sakila était soupçonné de vol par les agents de sécurité.

Vives réactions

Cette affaire a suscité de vives réactions au sein des communautés noires et africaines d'Irlande, en particulier parmi les membres de la diaspora congolaise.

Des militants ont établi un parallèle avec la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc en 2020 aux Etats-Unis. Cet événement avait déclenché des émeutes et inspiré le mouvement Black Lives Matter.

Les organisateurs d'une manifestation samedi à Dublin ont exigé une transparence totale de la part des autorités et demandé que tous les enregistrements de vidéosurveillance et tous les témoignages disponibles soient examinés.

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«Il faut que justice soit faite. Il faut une enquête en bonne et due forme», a dit à l'AFP un des manifestants, Eoghan O' Ceannabhain, musicien de profession. «Les images vidéo de son décès sont vraiment choquantes. Il y a des questions sur la formation que reçoivent les agents de sécurité», a-t-il poursuivi.

«Des vols à l'étalage ont lieu tous les jours en Irlande, mais personne n'y laisse sa vie, et je pense que tout cela s'inscrit dans un contexte plus large de montée du racisme en Irlande», a-t-il dénoncé. «Nous demandons justice», a également dit Ono Tambura, une Congolaise résidant en Irlande. «Les agents de sécurité sont toujours en liberté. Ce n'est pas juste. Ils devraient être en prison», a-t-elle ajouté.

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