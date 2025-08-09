  1. Clients Privés
«On ne peut pas leur faire confiance» Accord de Washington : sous le soleil d’Erevan, les doutes persistent 

ATS

9.8.2025 - 18:44

A Erevan, la chaleur estivale a laissé les rues presque désertes mais, dans les parcs, sous l'ombre des arbres ou près des fontaines dans lesquelles jouent les enfants, des Arméniens tentent de comprendre ce qui a été signé vendredi à Washington et ce qu'ils doivent en attendre.

Le président américain Donald Trump (au centre), le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev (à gauche) et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan après la signature de l’accord, à la Maison-Blanche, à Washington, le 8 août 2025.
Le président américain Donald Trump (au centre), le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev (à gauche) et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan après la signature de l’accord, à la Maison-Blanche, à Washington, le 8 août 2025.
AFP

Keystone-SDA

09.08.2025, 18:44

C'est dans la capitale américaine, sous l'égide de Donald Trump, que se sont retrouvés les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, des pays du Caucase happés par un conflit territorial depuis la chute de l'URSS.

Les deux Etats voisins y ont signé un projet d'accord dans lequel ils s'engagent à «cesser définitivement tout conflit», selon les mots du président américain. A Erevan pourtant, rares sont celles, parmi les personnes interrogées par l'AFP samedi, à être enthousiastes.

«Acceptable»

«C'est une bonne chose que ce document ait été signé hier car l'Arménie n'a pas d'autre choix», estime Assatour Srapian, un retraité de 81 ans. Pour lui, l'Arménie n'a pas obtenu grand-chose avec ce projet d'accord mais cela est un pas dans la bonne direction.

Touché par erreur?. Crash d'un avion azerbaïdjanais: Poutine évoque des tirs russes

Touché par erreur?Crash d'un avion azerbaïdjanais: Poutine évoque des tirs russes

«Nous sommes très peu nombreux, nous n'avons pas d'armée puissante, nous n'avons pas d'allié puissant derrière nous, contrairement à l'Azerbaïdjan. Cette signature est une bonne chance pour la paix», dit-il.

Maro Houneian, une future diplomate de 31 ans, juge aussi ce document «acceptable», à condition qu'il ne contredise pas la Constitution de son pays. «Si l'Azerbaïdjan respecte tous les accords (...), c'est très important pour nous. Mais je ne suis pas sûre qu'il tiendra ses promesses et (respectera) les points de l'accord», glisse-t-elle.

«Concessions sans fin»

Anahit Eylassian, âgé de 69 ans, est quant à lui «contre» cet accord et plus précisément contre le projet de création d'une zone de transit traversant l'Arménie pour relier la région du Nakhitchevan au reste de l'Azerbaïdjan.

«Nous perdons de fait le contrôle de notre territoire. C'est comme si, dans mon propre appartement, je devais demander à un étranger si je peux passer d'une pièce à l'autre», explique-t-il. Il espère aussi ne pas voir «expulsée de notre région» la Russie, un pays allié de l'Arménie malgré de récentes tensions dans leurs relations bilatérales.

Actu et dicton du jour. «Quand il pleut à la Saint-Philippe, le pauvre...»

Actu et dicton du jour«Quand il pleut à la Saint-Philippe, le pauvre...»

Anahit reproche aussi au Premier ministre Nikol Pachinian de «décider seul pour tout le monde» et ses «concessions sans fin à l'Azerbaïdjan». «En échange, nous n'avons rien obtenu, ni nos prisonniers, ni nos terres occupées, rien. Ce n'est qu'un bout de papier pour nous», s'emporte-t-il.

Chavarch Hovhannissian, une ingénieure en bâtiment de 68 ans, est du même avis. Pour elle, l'accord «n'est qu'une formalité administrative qui n'apporte rien à l'Arménie». «On ne peut pas faire confiance à l'Azerbaïdjan», assène-t-elle, tout en accusant M. Pachinian d'avoir «tourné le dos» à la Russie et l'Iran. «C'est plus un document de capitulation qu'un traité de paix», regrette-t-elle, tandis que «Trump ne pense qu'à son image, au prix Nobel».

Plus de «stabilité»... «à très court terme»

Après la signature du texte, le Premier ministre arménien a néanmoins salué une «paix» historique avec l'Azerbaïdjan. Selon le président américain, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés «à cesser définitivement tout conflit, à ouvrir les relations commerciales et diplomatiques et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriales» de chacune.

«C’est du mobbing». Les sanctions douanières contre la Suisse choquent jusqu’aux États-Unis

«C’est du mobbing»Les sanctions douanières contre la Suisse choquent jusqu’aux États-Unis

Pour Olessia Vartanian, une chercheuse indépendante spécialiste du Caucase, l'accord de Washington «apporte certainement davantage de stabilité, davantage de garanties pour les mois, voire les années à venir». Mais compte tenu de l'escalade régulière des tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, «je crains que l'on ne doive planifier qu'à très court terme», estime-t-elle.

