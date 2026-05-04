Après s'être entretenu lundi à Erevan avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président de la Confédération Guy Parmelin espère trouver une meilleure solution concernant les mesures de protection dans le secteur de l'acier. Il s'est également entretenu avec le président français Emmanuel Macron au sujet du prochain sommet du G7 qui se tiendra en juin à Evian, en France, au bord du lac Léman.

Le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de la signature d'accords le 2 mars dernier à Bruxelles (archives). sda

Keystone-SDA ATS

En ce qui concerne l'acier, «ce ne sera pas si simple», a déclaré M. Parmelin lors d'un entretien avec des journalistes suisses à Erevan. La Commission européenne ne propose «pas une bonne solution». Le Vaudois a rencontré Mme von der Leyen en marge du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) dans la capitale arménienne.

L'Union européenne envisage d'introduire de nouvelles mesures de protection sur l'acier à partir du 1er juillet. Celles-ci prévoient notamment de réduire de moitié environ les volumes d'importation en franchise de droits par rapport à la situation actuelle. La mesure prévue concerne également la Suisse. Le Conseil fédéral et la Commission européenne doivent négocier de nouveaux quotas dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Un possible appel le 14 juin

A une question de l'agence de presse Keystone-ATS demandant si l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions (initiative pour la durabilité)» avait été abordée, Guy Parmelin a répondu qu'il téléphonerait à Ursula von der Leyen si l'initiative était acceptée le 14 juin. En cas de «non», aucun appel ne serait alors nécessaire.

L'initiative visant à freiner la croissance démographique en Suisse prévoit, en dernier recours, la dénonciation de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Récemment, Mme von der Leyen a déclaré qu'elle était convaincue que la Suisse, en tant que partenaire fiable, respecterait ses engagements internationaux envers l'UE.

Discussion sur le sommet du G7 à Evian

Vers la fin de l’événement, M. Parmelin s’est également entretenu avec le président français Emmanuel Macron. Il a discuté avec lui de l’organisation du sommet du G7 à Evian. Le lieu étant situé non loin de Genève, il faudra notamment coordonner la question de la sécurité. Les discussions à ce sujet seraient menées au sein d’un groupe de travail.

Le président de la Confédération lui-même devrait être invité à l'événement du G7, a-t-il déclaré. Il participera au dîner de gala, mais ne sait pas encore exactement quand cela aura lieu.

Le G7 réunit les sept plus grandes économies démocratiques du monde. Il s'agit des Etats-Unis, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et du Canada.