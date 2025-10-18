  1. Clients Privés
Cessez-le-feu A Gaza, le chef humanitaire de l'ONU évoque «une tâche énorme»

ATS

18.10.2025 - 14:12

L'acheminement de l'aide d'urgence dans la bande de Gaza constitue une «tâche énorme», a plaidé samedi le chef des opérations humanitaires de l'ONU Tom Fletcher lors d'une visite dans le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre.

M. Fletcher, qui est entré vendredi dans la bande de Gaz a estimé que l'Ocha (bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU) devra faire face à «une tâche énorme (...) mais nous le devons aux gens ici qui ont traversé tant de choses» (archives).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.10.2025, 14:12

En parallèle, les autorités israéliennes ont annoncé samedi avoir identifié la dépouille d'un otage retenu à Gaza remise la veille dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Lors d'une visite à Gaza-ville, M. Fletcher a dit constater l'ampleur des destructions. «J'étais ici il y a sept ou huit mois. La plupart de ces bâtiments étaient encore debout. Mais là, c'est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un terrain vague», a-t-il dit à l'AFP dans le quartier de Cheikh Radouane.

Drame à Gaza. «La propagation des maladies infectieuses est devenue hors de contrôle»

Drame à Gaza«La propagation des maladies infectieuses est devenue hors de contrôle»

«Nous avons maintenant un plan massif de 60 jours pour intensifier l'approvisionnement alimentaire, distribuer un million de repas par jour, commencer à reconstruire le secteur de la santé, installer des tentes pour l'hiver, remettre des centaines de milliers d'enfants à l'école», a-t-il détaillé.

La longue liste des tâches prioritaires de l’ONU pour les 60 premiers jours du cessez-le-feu

  • Soutien nutritionnel pour 500 000 personnes en situation de malnutrition.
  • Aide en espèces pour 200 000 familles.
  • Réparation du réseau de distribution d’eau et des égouts.
  • Distribution de produits d’hygiène (savon, shampoing, serviettes hygiéniques…)
  • Rééquipement des hôpitaux et livraisons de médicaments.
  • Déploiement d’équipes d’urgence sanitaire.
  • Etc.
Montre plus

M. Fletcher, qui est entré vendredi dans la bande de Gaz a estimé que l'Ocha (bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU) devra faire face à «une tâche énorme (...) mais nous le devons aux gens ici qui ont traversé tant de choses».

Recherche des corps

A travers Gaza, les secours s'activent pour retrouver des corps de Palestiniens ensevelis sous les gravats, tandis que le Hamas cherche à retrouver des dépouilles d'otages israéliens qu'il doit remettre à la Croix-Rouge dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Par ailleurs, pour aider à la recherche des corps, israéliens comme palestiniens, une équipe de 81 membres de l'Afad, l'agence turque de gestion des catastrophes, attend depuis vendredi à la frontière côté égyptien, selon un haut responsable turc à l'AFP.

«C’est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un terrain vague»

Tom Fletcher, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, briefs to the media about the hunger in Gaza Strip, during a press conference at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Friday, August 22, 2025. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

Tom Fletcher

Chef des opérations humanitaires de l'ONU

Aux termes de l'accord, entré en vigueur le 10 octobre, le groupe islamiste palestinien devait libérer tous les otages, vivants et morts qu'il détenait encore, au plus tard le lundi 13 octobre à 09h00 GMT.

Le Hamas a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants mais n'a restitué depuis lundi que dix dépouilles sur les 28 qu'il retenait. Samedi matin, les autorités israéliennes ont annoncé avoir la dépouille, remise la veille, d'Eliyahu Margalit, un septuagénaire tué le 7 octobre 2023 par un commando du Hamas qui l'a ensuite emmené à Gaza.

Israël ne fera «pas de compromis» et «n'épargnera aucun effort jusqu'au retour de tous les otages décédés», a affirmé le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Si le Hamas refuse...». Gaza: Israël menace de reprendre les combats

«Si le Hamas refuse...»Gaza: Israël menace de reprendre les combats

Un porte-parole du Hamas, Hazem Qasem, a dit vendredi que le mouvement islamiste continuait à oeuvrer en faveur de l'échange de prisonniers, tout en soulignant que «la question des corps est complexe et nécessite du temps».

Pour Israël, le retard dans la remise des dépouilles est une violation du cessez-le-feu. Le Hamas dénonce de son côté de «nombreuses violations de l'accord».

À Khan Younès, des milliers de Palestiniens déplacés dorment encore sous des tentes, installées au pied des ruines. Ici, un camp jouxte les décombres d’habitations détruites, samedi 18 octobre 2025, dans le sud de la bande de Gaza.
KEYSTONE

La Défense civile, opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé samedi avoir récupéré les dépouilles de neuf Palestiniens tués selon elle la veille dans des tirs israéliens contre un bus. L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir «identifié» un véhicule «suspect en train de franchir la ligne jaune» et les soldats ont «ouvert le feu pour éliminer la menace» et ce «conformément à l'accord».

La veille au soir, le ministre de la Défense israélien Israël Katz a dit sur X que l'armée «a commencé à marquer la ligne jaune où elle se déploie sur plus de 50% du territoire de Gaza, avec un marquage continu spécial afin d'en déterminer clairement» la limite.

Selon la Défense civile de Gaza, «plus de 280 corps de martyrs [avaient] été retrouvés sous les décombres» depuis le début de la trêve. Les autorités locales estiment qu'environ 10'000 corps y sont toujours ensevelis.

Accès restreints

Le Programme alimentaire mondial a appelé vendredi à l'ouverture de tous les points de passage, contrôlés par Israël, vers le territoire palestinien pour «l'inonder de nourriture».

Cessez-le-feu. Le Hamas refait surface dans les rues de Gaza

Cessez-le-feuLe Hamas refait surface dans les rues de Gaza

Le plan négocié sous l'égide de Donald Trump prévoit que «dès l'acceptation de cet accord, une aide complète sera immédiatement acheminée dans la bande de Gaza».

Une étape ultérieure du plan visant à la paix prévoit également le désarmement du Hamas et l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait israélien, des points qui restent sujets à discussion.

Un lourd bilan humain

L'attaque du 7 octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. L'offensive israélienne menée en représailles a fait 67'967 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.

