S'il y a déjà des acteurs privés engagés lors de crises humanitaires et parfois une militarisation de l'aide, jamais de l'avis d'ONG il n'y a eu de modèle similaire au réseau de distribution alimentaire GHF à Gaza.

Les ONG se mobilisent pour venir en aide aux habitants de la bande de Gaza.

«D'un seul coup» avec l'arrivée à la fin mai de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les Etats-Unis et Israël, «on mélange tout, comme s'il n'y avait plus aucun principe ni morale ni surtout aucun droit», pas même celui de la «protection des civils», déplore Adéa Guillot, de l'ONG Care.

L'opérateur, dont la maison mère est au Delaware aux Etats-Unis, recourt à des contractuels armés. Depuis lors, c'est dans le territoire palestinien dévasté par 639 jours de guerre «une remise en question fondamentale de tout ce que le monde a essayé de penser depuis la seconde guerre mondiale», dit-elle. «Cela nous alarme tous».

«Ce qui est inédit, c'est l'instrumentalisation de l'opérationnalité et de la symbolique de la raison humanitaire», commente Jean-François Corty, président de Médecins du Monde.

«Pas professionnels»

La GHF est une organisation caritative privée, assure son président Johnnie Moore, un évangélique chrétien allié au président américain Donald Trump. L'organisme au financement opaque affirme avoir livré plus d'un million de boîtes de produits alimentaires, après qu'Israël a interrompu les flux d'aide alimentaire dans la bande de Gaza pendant plus de deux mois, malgré les risques de famine.

Or, «ils ne sont pas professionnels. Ils vont par exemple distribuer de la nourriture lyophilisée. Quand il n'y a pas d'eau, à quoi cela sert-il?», souligne Mme Guillot.

«Le fait que des civils soient obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres vers des zones fermées, où ils sont contrôlés par l'armée, les met clairement en danger», déplore pour sa part Alexandra Saieh de Save the Children. Et ce système «exclut les personnes les plus vulnérables».

Plus de 500 personnes ont été tuées près des sites gérés par GHF, selon l'ONU. «Ce n'est pas la première fois que des entrepreneurs privés sont employés pour livrer des marchandises dans des contextes de conflit armé. Cependant, il est rare de voir» l'un d'eux travailler «aussi explicitement au nom d'une partie au conflit», souligne Mme Saieh.

«Barbouzes»

La confusion des mandats n'est pas neuve. Les équipes provinciales de reconstruction (PRT) en Afghanistan sont un exemple d'actions civilo-militaires. Constituées de militaires et de fonctionnaires américains, elles agissent en tenue civile et réparent notamment des infrastructures.

Cela «met en tension la notion d'espace humanitaire indépendant», note M. Corty. «Les ONG impartiales deviennent suspectes», ce qui «ne facilite pas la relation de confiance et d'opérationnalité avec des acteurs de terrain qui vous voient comme, potentiellement, des barbouzes».

Les ONG peuvent aussi se retrouver dans des stratégies de stabilisation (Afghanistan, Kosovo, Sahel), dit Olivier Routeau de Première urgence internationale, des opérations menées directement par des armées, sans se prévaloir toutefois «d'opérations dites humanitaires». Et dans un autre registre, selon lui, des entreprises privées, à l'instar de l'Américain Chemonics, peuvent remporter des marchés pour des travaux de reconstruction.

Quant à l'instrumentalisation de l'aide humanitaire, rien de nouveau non plus. Après les attaques terrorites du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, l'ex-chef de la diplomatie américaine Colin Powell défendait ainsi le concept «avec ou contre nous» face au terrorisme, sommant les ONG d'être «un multiplicateur de forces».

«Expérimentation militarisée»

Mais rien ne ressemble au système né à Gaza, si ce n'est cet épisode cité par l'ex-président de Médecins sans Frontières Rony Brauman: «L'exercice humanitaire utilisé comme un appât dans des pièges mortels».

En 1996-1997, les forces rwandaises ont traqué des forces génocidaires réfugiées au Zaïre, devenu depuis République démocratique du Congo, en les attirant «vers certains endroits par des distributions de vivres assurées par des organisations humanitaires ou des soins».

A Gaza, «on assiste à une sorte de réplique de cette histoire», estime M. Brauman, mais «encore plus sous contrôle d'une force politique puisqu'on ne recourt même pas aux humanitaires existants», auxquels on a «substitué une entité appelée humanitaire chargée de la suite de la stratégie de pénurie voulue par les Israéliens. Il y avait 400 sites de distribution de vivres, il y en a quatre».

Après la construction d'un port temporaire américain au printemps 2024, où il était question d'utiliser des opérateurs privés, Gaza est, selon lui, «le lieu d'une forme d'expérimentation militarisée de l'aide extérieure». La GHF est «un genre d'ovni», conclut M. Routeau.