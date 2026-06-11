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Acquisition d'armes «Cela ne serait pas prudent...» – A Guantanamo, Hegseth met en garde Cuba

ATS

11.6.2026 - 07:34

Le ministre américain de la défense Pete Hegseth a mis en garde mercredi le gouvernement cubain contre l'acquisition d'armes qui pourraient menacer les Etats-Unis. Il a visité la base militaire américaine de Guantanamo, située sur l'île caribéenne.

«L'avenir de Cuba est entre les mains [...] du président des Etats-Unis et du gouvernement de Cuba», a affirmé Pete Hegseth.
«L'avenir de Cuba est entre les mains [...] du président des Etats-Unis et du gouvernement de Cuba», a affirmé Pete Hegseth.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.06.2026, 07:34

«Cela ne serait pas prudent pour le gouvernement de Cuba d'essayer de se procurer ou d'avoir accès aux types d'armes qui pourraient atteindre cette base ou le territoire américain», a-t-il déclaré à des militaires sur place.

Les relations entre les deux pays se sont considérablement tendues depuis janvier. Les Etats-Unis ont imposé un blocus pétrolier de facto à l'île, édicté de nouvelles sanctions contre des entreprises et des dirigeants cubains et inculpé l'ex-président cubain Raúl Castro dans une affaire remontant à 1996.

«L'avenir de Cuba est entre les mains [...] du président des Etats-Unis et du gouvernement de Cuba», a affirmé Pete Hegseth, habillé pour une session d'entraînement physique avec les troupes américaines.

Drones militaires

«L'avenir de Cuba – pays souverain et indépendant – appartient uniquement et exclusivement au peuple et au gouvernement cubains. Quiconque [...] pense que l'avenir de Cuba se trouve entre d'autres mains se trompe complètement et absolument», a réagi sur le réseau social X l'ambassadeur de Cuba à l'ONU, Ernesto Soberon, à l'adresse du ministre américain.

Le président américain Donald Trump estime que l'île, située à environ 150 kilomètres des côtes de Floride, représente «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Il a plusieurs fois menacé d'en «prendre le contrôle».

Des médias américains ont rapporté le mois dernier que Cuba avait acquis plus de 300 drones militaires et discutait de plans pour les utiliser contre la base de Guantanamo, des navires américains, voire le territoire des Etats-Unis.

A la fin mai, le général Francis Donovan, chef du commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (SOUTHCOM), avait rencontré le chef d'état-major cubain, le général Roberto Legra Sotolongo, pour évoquer «des questions de sécurité opérationnelle», d'après le SOUTHCOM.

Deux semaines plus tôt, le patron de la CIA John Ratcliffe s'était rendu à La Havane et y avait rencontré des responsables cubains.

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