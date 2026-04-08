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JD Vance «A l'Iran de voir s'il veut que la trêve échoue à cause du Liban»

ATS

8.4.2026 - 22:33

Le vice-président JD Vance, qui doit conduire samedi la délégation américaine lors de discussions avec l'Iran, a jugé mardi qu'il appartenait aux dirigeants iraniens de décider si la trêve échouait à cause du Liban.

Le vice-président JD Vance, qui doit conduire samedi la délégation américaine lors de discussions avec l'Iran, a jugé mardi qu'il appartenait aux dirigeants iraniens de décider si la trêve échouait à cause du Liban.
Le vice-président JD Vance, qui doit conduire samedi la délégation américaine lors de discussions avec l'Iran, a jugé mardi qu'il appartenait aux dirigeants iraniens de décider si la trêve échouait à cause du Liban.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.04.2026, 22:33

«Si l'Iran veut que cette négociation capote à cause d'un conflit dans lequel ils se font étriller au Liban, qui n'a rien à voir avec eux, et dont les Etats-Unis n'ont jamais dit qu'il faisait partie du cessez-le-feu, c'est leur choix. Nous pensons que ce serait idiot, mais c'est leur choix», a-t-il dit avant de quitter Budapest.

Un cessez-le-feu au Liban constitue l'une des «conditions essentielles» de l'Iran énoncées dans son plan en dix points, base de la trêve avec les Etats-Unis, a insisté mercredi soir le président iranien Massoud Pezeshkian, selon l'agence Isna.

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