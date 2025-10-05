  1. Clients Privés
Londres La communauté juive se réunit 2 ans après le 7 octobre

ATS

5.10.2025 - 21:10

Environ 3000 personnes, membres de la communauté juive britannique, se sont rassemblées dimanche à Londres deux ans après l'attaque sanglante du Hamas en Israël, un anniversaire qui intervient quelques jours après un attentat contre une synagogue à Manchester.

Environ 3000 personnes, membres de la communauté juive britannique, se sont rassemblées dimanche à Londres (photo d'illustration, archives).
Environ 3000 personnes, membres de la communauté juive britannique, se sont rassemblées dimanche à Londres (photo d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

05.10.2025, 21:10

Deux personnes sont mortes et trois ont été grièvement blessées dans l'attaque, qualifiée de «terroriste» par les autorités britanniques, qui s'est produite jeudi matin, le jour de la fête juive de Youm Kippour. L'assaillant a été abattu sur les lieux par la police.

Cette attaque a fortement accru l'inquiétude de la communauté juive sur sa sécurité.

Au rassemblement organisé dimanche à Trafalgar Square par un groupe représentant la communauté juive britannique (The Board of Deputies of British Jews, BDBJ), des drapeaux israéliens et britanniques ont été brandis.

Le rabbin Ephraim Mirvis a prononcé une prière pour les otages toujours retenus à Gaza.

«Notre communauté reste déterminée à défendre le droit d'Israël à exister en sécurité et en paix, et à lutter contre l'antisémitisme partout où il se manifeste», a déclaré Phil Rosenberg, président du BDBJ.

L'attaque de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, a «montré à quel point l'antisémitisme virulent est devenu mortel», a dit Keith Black, président du Jewish Leadership Council.

Peur

«La manière dont le Royaume-Uni traite la haine et la violence envers les juifs est inacceptable», a déploré auprès de l'AFP un adolescent de 14 ans, présent au rassemblement avec son père.

Il a raconté avoir peur de montrer qu'il était juif en public et rapporté avoir déjà été insulté dans la rue.

«Quand je suis entré au collège, je me sentais totalement en sécurité», a-t-il ajouté, mais les choses ont changé après le début de la guerre à Gaza.

L'attaque du 7 octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza, dont 25 sont mortes selon l'armée.

L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 67'139 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, fiables selon l'ONU.

