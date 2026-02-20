Le musée de l'histoire du Goulag, le système concentrationnaire soviétique, va être définitivement fermé à Moscou et remplacé par un établissement consacré à la mémoire «des crimes nazis», a annoncé vendredi la mairie de la capitale russe.

La lutte de l'URSS contre l'Allemagne nazie est particulièrement glorifiée ces dernières années en Russie (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

La nouvelle exposition permanente évoquera «toutes les étapes» des crimes des nazis pendant «la Grande guerre patriotique», nom donné en Russie au conflit ayant opposé l'URSS à l'Allemagne hitlérienne entre 1941 et 1945, a annoncé le département de la Culture de la mairie de Moscou sur son site officiel.

Le nouveau musée sera dédié «aux victimes du génocide du peuple soviétique», ajoute cette source, estimant qu'il s'agit d'un des «axes essentiels du travail mené pour l'éducation patriotique et l'instruction historique des jeunes générations».

Selon la mairie, l'établissement, qui occupera les locaux de l'ex-musée du Goulag, doit ouvrir «cette année». La lutte de l'URSS contre l'Allemagne nazie est particulièrement glorifiée ces dernières années en Russie.

Le Kremlin mobilise cette mémoire pour exalter la puissance soviétique et pour justifier l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine, lancée en février 2022 sous le prétexte d'une «dénazification» de ce pays.

Créé en 2001 avec le soutien de la mairie de Moscou et à l'initiative d’un historien et ancien déporté, Anton Antonov-Ovseïenko, le musée de l'histoire du Goulag avait ouvert ses portes en 2004.

Il réunissait des archives et objets ayant appartenu à des victimes. Son exposition permanente était consacrée à l'histoire des camps soviétiques de 1918 à 1956. Des expositions temporaires, spectacles et conférences y étaient également organisés.

«L'exposition du musée du Goulag sera entièrement démontée. Les employés du musée s'inquiètent de son sort et font tout leur possible pour la sauver et la préserver», a affirmé vendredi à l'AFP une source proche de la direction du musée.

«La collection du musée fait officiellement partie des fonds fédéraux et doit être conservée conformément à des règles très strictes», a souligné cette source, sous couvert d'anonymat.

Le musée du Goulag avait été fermé «temporairement» en novembre 2024, officiellement pour manquements à la sécurité incendie, et n'avait jamais rouvert.

C'était le seul grand musée d'Etat consacré en Russie aux répressions soviétiques. Plus de 46.000 personnes l'avaient visité au cours des neuf derniers mois de son fonctionnement, selon le département de la Culture.

Si Vladimir Poutine condamne de temps à autre les excès du stalinisme, la ligne politique suivie par le Kremlin consiste généralement à les minimiser.

Les millions de victimes des persécutions politiques sont réduites à la portion congrue des manuels d'histoire. Staline, le principal responsable de ces répressions, y est surtout présenté en héros et tombeur du nazisme.

Ceux dénonçant cette approche tombent dans le collimateur des autorités. Memorial, l'ONG recensant à la fois les répressions soviétiques et celles du régime actuel, avait été classée «agent de l'étranger» puis interdite fin 2021.