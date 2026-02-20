  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Russie À Moscou, le musée du Goulag remplacé par un mémorial des crimes nazis

Basile Mermoud

20.2.2026

Le musée de l'histoire du Goulag, le système concentrationnaire soviétique, va être définitivement fermé à Moscou et remplacé par un établissement consacré à la mémoire «des crimes nazis», a annoncé vendredi la mairie de la capitale russe.

La lutte de l'URSS contre l'Allemagne nazie est particulièrement glorifiée ces dernières années en Russie (archives).
La lutte de l'URSS contre l'Allemagne nazie est particulièrement glorifiée ces dernières années en Russie (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

20.02.2026, 18:03

La nouvelle exposition permanente évoquera «toutes les étapes» des crimes des nazis pendant «la Grande guerre patriotique», nom donné en Russie au conflit ayant opposé l'URSS à l'Allemagne hitlérienne entre 1941 et 1945, a annoncé le département de la Culture de la mairie de Moscou sur son site officiel.

Le nouveau musée sera dédié «aux victimes du génocide du peuple soviétique», ajoute cette source, estimant qu'il s'agit d'un des «axes essentiels du travail mené pour l'éducation patriotique et l'instruction historique des jeunes générations».

Selon la mairie, l'établissement, qui occupera les locaux de l'ex-musée du Goulag, doit ouvrir «cette année». La lutte de l'URSS contre l'Allemagne nazie est particulièrement glorifiée ces dernières années en Russie.

Mémoire des répressions soviétiques. Russie: le musée du Goulag à Moscou fermé «temporairement»

Mémoire des répressions soviétiquesRussie: le musée du Goulag à Moscou fermé «temporairement»

Le Kremlin mobilise cette mémoire pour exalter la puissance soviétique et pour justifier l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine, lancée en février 2022 sous le prétexte d'une «dénazification» de ce pays.

Créé en 2001 avec le soutien de la mairie de Moscou et à l'initiative d’un historien et ancien déporté, Anton Antonov-Ovseïenko, le musée de l'histoire du Goulag avait ouvert ses portes en 2004.

Il réunissait des archives et objets ayant appartenu à des victimes. Son exposition permanente était consacrée à l'histoire des camps soviétiques de 1918 à 1956. Des expositions temporaires, spectacles et conférences y étaient également organisés.

«L'exposition du musée du Goulag sera entièrement démontée. Les employés du musée s'inquiètent de son sort et font tout leur possible pour la sauver et la préserver», a affirmé vendredi à l'AFP une source proche de la direction du musée.

«La collection du musée fait officiellement partie des fonds fédéraux et doit être conservée conformément à des règles très strictes», a souligné cette source, sous couvert d'anonymat.

Le musée du Goulag avait été fermé «temporairement» en novembre 2024, officiellement pour manquements à la sécurité incendie, et n'avait jamais rouvert.

C'était le seul grand musée d'Etat consacré en Russie aux répressions soviétiques. Plus de 46.000 personnes l'avaient visité au cours des neuf derniers mois de son fonctionnement, selon le département de la Culture.

Si Vladimir Poutine condamne de temps à autre les excès du stalinisme, la ligne politique suivie par le Kremlin consiste généralement à les minimiser.

Répression. Moscou ajoute Navalny à sa liste des «terroristes»

RépressionMoscou ajoute Navalny à sa liste des «terroristes»

Les millions de victimes des persécutions politiques sont réduites à la portion congrue des manuels d'histoire. Staline, le principal responsable de ces répressions, y est surtout présenté en héros et tombeur du nazisme.

Ceux dénonçant cette approche tombent dans le collimateur des autorités. Memorial, l'ONG recensant à la fois les répressions soviétiques et celles du régime actuel, avait été classée «agent de l'étranger» puis interdite fin 2021.

Les plus lus

Washington et Moscou demandent à Kiev d'abandonner le Donbass
La Cour suprême des Etats-Unis met Donald Trump dans l’embarras
En miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !
Un carambolage provoque un incendie dans le tunnel de Vernier
Un porte-avions américain pénètre en Méditerranée
«Il était cloué au lit» - Les révélations chocs de Patrick Dempsey