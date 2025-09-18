  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Système judicaire Aînées pour le climat: Le Conseil de l'Europe félicite la Suisse

ATS

18.9.2025 - 10:20

Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a félicité la Suisse pour la mise en place d'un cadre législatif complet suite à sa condamnation pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Un suivi de la politique climatique est demandé.

Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a félicité la Suisse jeudi pour les mesures prises après sa condamnation pour inaction climatique (photo d'illustration).
Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a félicité la Suisse jeudi pour les mesures prises après sa condamnation pour inaction climatique (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 10:20

18.09.2025, 10:43

Les délégués ont souligné jeudi dans leur décision écrite que ce cadre fédéral fixait les buts, les objectifs et un calendrier pour atteindre la neutralité d'émissions nette en 2050. Le comité estime aussi que ce cadre est assorti d'un éventail de mesures «pertinentes» au niveau des cantons.

Le comité a aussi noté que la Suisse, par une méthode de son choix, avait quantifié les futures émissions de gaz à effet de serre correspondant aux mesures générales et au calendrier mis en place.

Malgré ces félicitations, la Suisse est toutefois invitée à réfléchir à la mise sur pied d'un organisme national indépendant de suivi de sa politique climatique. Le Comité des ministres surveille si et comment les violations des droits humains constatées par la CEDH sont corrigées.

Les plus lus

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !
Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»
Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé
La police vaudoise met en garde les détenteurs d'armes à feu