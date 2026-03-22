A Orange, le RN renverse la dynastie Bompard

À Orange, fief historique de l'extrême droite, le Rassemblement national revendique dimanche la victoire, supplantant le cofondateur du Front national Jacques Bompard, qui briguait un sixième mandat à 83 ans, poussé par l'inéligibilité du maire sortant, son fils Yann.

Le chef d’entreprise, âgé de 50 ans, met un coup d’arrêt à la dynastie Bompard après 30 ans de règne. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Félicitations à Jean-Dominique Artaud, élu à Orange lors du 2nd tour des élections municipales !», a tweeté le RN. Jean-Dominique Artaud, ancien transfuge de la majorité municipale, s'est défait avec sa liste RN dissidente de Jacques Bompard et de l'ancienne macroniste Carole Normani, qualifiés au second tour.

Le chef d’entreprise, âgé de 50 ans, met un coup d’arrêt à la dynastie Bompard après 30 ans de règne. Il s'arroge la troisième ville du Vaucluse, jusqu'alors aux mains de la Ligue du Sud, le mouvement d'extrême droite fondé par Jacques Bompard après son exclusion du FN (aujourd'hui RN).

Élu maire d'Orange en 1995, Jacques Bompard avait arraché à la gauche cette ville de 30.000 habitants, en faisant l'un des premiers bastions d'importance du Rassemblement national, aux côtés de Toulon et Marignane.

Il avait été contraint fin 2021 à abandonner, à son cinquième mandat d'affilée, après sa condamnation définitive à cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts.

Son fils Yann lui avait succédé, avant de renoncer lui-même à se présenter aux élections municipales à la suite de sa propre condamnation en janvier à cinq ans d'inéligibilité pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire. Il a fait appel de cette condamnation.

Trente ans de «bompardisme» ont laissé des traces à Orange, une ville marquée par un taux de pauvreté de 23% et un taux de chômage de 16,9%, bien supérieurs à la moyenne nationale.

«Les relations avec le préfet, le département, les commerçants et les associations se sont dégradées», avait confié à l'AFP pendant la campagne Jean-Dominique Artaud.

Pour illustrer «le lien rompu entre les Orangeois et entre les communautés», l'opposition multipliait les anecdotes: bancs publics remplacés par des assises individuelles, lancement d'un «festival du cochon», tribunes de l'opposition limitées à 71 caractères dans le journal municipal…

Le nouveau maire d'Orange, ville connue pour son théâtre antique et son festival d'art lyrique des Chorégies, souhaite pour son mandat «remettre de l'humain», redynamiser le centre-ville l'hiver, déserté par les touristes à cette saison, sans négliger la sécurité.

Dans le Vaucluse, le RN a réussi à prendre Carpentras, 32.000 habitants, à la gauche. Une victoire à plus de 50% des voix, due à une alliance de trois listes d'extrême-droite au second tour derrière le député Hervé de Lépinau, tandis que la gauche était divisée.