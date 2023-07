L'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry, témoigne lors d'une audition de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants intitulée «The State Department's Climate Agenda : A Budget Overview by the Special Presidential Envoy for Climate» sur la politique climatique et le budget du département d'État, au Capitole de Washington, DC, États-Unis, le 13 juillet 2023.

KEYSTONE