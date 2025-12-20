Un accord a été trouvé vendredi soir entre le Moulin Rouge et les héritiers de Jacques Prévert pour préserver l'appartement du poète français qui était menacé par un projet d'expansion du célèbre cabaret parisien, au coeur de l'emblématique quartier de Montmartre.

Jacques Prévert, à gauche, et son frère, Pierre Prévert, le 5 janvier 1967. IMAGO/United Archives Keystone

Keystone-SDA ATS

«Je suis satisfaite. L'appartement sera sauvé, c'est un très grand pas», a déclaré Eugénie Bachelot-Prévert, la petite-fille du poète et scénariste, à l'AFP, après une réunion avec la direction du Moulin Rouge.

Le cabaret a pour sa part annoncé dans un communiqué qu'il avait été «décidé de co-construire ensemble une solution autour de deux projets».

Jacques Prévert, dont l'oeuvre a été traduite en plusieurs langues et continue à être étudiée en cours de français dans de nombreux pays, vécut plus de 20 ans Cité Véron, une étroite impasse bordée de vignes située derrière les ailes du célèbre cabaret, avant de s'installer en Normandie (nord-ouest) peu avant sa mort en 1977 à l'âge de 77 ans.

La polémique n'avait cessé d'enfler ces dernières semaines autour du projet d'expansion du Moulin Rouge destiné à ressusciter la scène de la légendaire Mistinguett des années folles.

Pour le mener à bien, le cabaret avait décidé en septembre de ne pas renouveler les baux des appartements de Jacques Prévert et de l'écrivain Boris Vian, dont il est propriétaire depuis 2009, et que la salle Mistinguett englobait.

Valorisation

«L'ensemble des parties prenantes se réunira régulièrement afin d'étudier les modalités d'intégration des héritages de Prévert et de Boris Vian au projet Mistinguett, dans le but de valoriser toute l'histoire du Moulin Rouge», a ajouté le cabaret dans son communiqué.

Mme Bachelot-Prévert s'est félicitée que «les pressions» aient «fait reculer» le Moulin Rouge, en citant les impacts d'une pétition, d'une lettre ouverte et de l'engagement de responsables du monde culturel et politique, dont celui de la mairie de Paris, «bien relayés par les médias».

Le Moulin Rouge a affirmé pour sa part qu'il n'avait «jamais été envisagé de détruire les appartements», témoins de l'histoire culturelle et littéraire de la capitale française, contrairement à certaines «informations erronées».

Une réunion devrait se tenir en janvier entre la direction du cabaret et les représentants des ayants droit de Boris Vian.

L'héritière de Prévert projette de transformer en musée l'appartement qui contient le bureau de l'écrivain, son vieux téléphone, sa salle à manger et ses petites toiles. «Toute la mémoire de mon grand-père est là», a résumé Eugénie Bachelot-Prévert.