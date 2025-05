Le trafic aérien a été suspendu jeudi autour de Moscou en raison d'attaques de drones ukrainiens, a indiqué le ministère russe de la Défense. Il a affirmé que sur un total d'une centaine de drones interceptés, 35 l'avaient été à l'approche de la capitale.

Les vols ont été interrompus dans plusieurs aéroports de la capitale russe jeudi (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La défense antiaérienne a intercepté et détruit 105 drones ukrainiens» au total, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le maire de la capitale, Sergueï Sobianine, a écrit sur Telegram que «les services de secours sont au travail sur les lieux de chute des débris».

Dans la soirée, le maire a indiqué que 11 nouveaux drones avaient été interceptés à l'approche de la ville. L'armée de l'air ukrainienne a de son côté indiqué que la Russie avait envoyé 128 drones sur l'Ukraine dans la nuit, dont 112 ont été abattus, interceptés par des moyens électroniques, ou ont été perdus.

Les deux pays s'affrontent à coups de drones explosifs de manière quasi-quotidienne depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine il y a plus de trois ans, mais Moscou est rarement frappée.

Les vols ont été interrompus dans plusieurs aéroports de la capitale russe jeudi, selon l'agence de l'aviation civile Rosaviatsia, dont le principal aéroport international de Cheremetievo, mais aussi ceux de Vnoukovo, Domodedovo et Joukovski.

Le président russe, Vladimir Poutine, a de facto rejeté jusqu'à présent les appels de Kiev, Washington et des Européens à un cessez-le-feu durable.

La Russie, dont l'armée avait un temps été repoussée mais tend depuis l'année passée à gagner du terrain, contrôle aujourd'hui environ un cinquième de l'Ukraine, y compris la péninsule de Crimée annexée dès 2014.

Le bilan se chiffre au moins en dizaines de milliers de morts, et les combats ont forcé des millions d'Ukrainiens à fuir des villes et villages de l'est et du sud du pays.