Taïwan, dont le président a qualifié la Chine de «force étrangère hostile» la semaine dernière, est la cible de manoeuvres de déstabilisation de la part de Pékin. Mais, selon des experts, la menace vient de plus en plus de ses propres ressortissants.

Joseph Wu, secrétaire général du Conseil national de sécurité de Taïwan, Lai Ching-te, président de Taïwan, et Wellington Koo, ministre de la Défense de Taïwan (de g. à d.), posent pour des photos avec des soldats lors de leur visite aux troupes pendant l'exercice de réponse rapide à la base aérienne militaire de Songshan à Taipei le 21 mars 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

D'après l'agence de renseignement de Taïwan, la Chine utilise «des canaux et des tactiques» éclectiques pour infiltrer son armée, ses agences gouvernementales ainsi que les organisations prochinoises de l'île. Les principales cibles sont les retraités de l'armée et les militaires d'active, motivés par le gain, victimes de chantage, ou guidés par une idéologie prochinoise.

L'objectif: qu'ils volent des documents classés «secret défense», fassent voeu de reddition à l'armée chinoise ou mettent en place des groupes armés pour aider les éventuelles forces d'invasion.

Le nombre de personnes poursuivies à Taïwan pour espionnage a fortement augmenté ces dernières années, selon les données officielles.

Militaires visés

Le bureau de la sécurité nationale de Taïwan a déclaré que 64 personnes avaient été poursuivies pour espionnage pour le compte de la Chine l'année dernière, contre 48 en 2023 et 10 en 2022. En 2024, figuraient parmi elles 15 vétérans et 28 militaires en service.

«En général, pour les violations de la loi sur la sécurité nationale, le taux de poursuites pour le personnel militaire est relativement élevé», a confié à l'AFP le procureur général Hsing Tai-chao, du bureau des procureurs suprêmes.

«Cela ne veut pas dire que les gens ordinaires ne s'engagent pas dans des activités similaires», mais que «de telles actions ne constituent pas toujours une infraction criminelle pour les personnes ordinaires», au contraire des militaires, tenus à de plus strictes obligations quant à la sécurité nationale, a-t-il précisé.

Taïwan et la Chine entretiennent historiquement des liens politiques, culturels et éducatifs, notamment en raison de liens familiaux et d'une langue partagée, le mandarin. Alors que ces échanges ont diminué ces dernières années en raison des tensions dans le détroit, mais aussi de la pandémie de Covid, Pékin a trouvé d'autres moyens de recruter des espions sur l'île, selon des experts.

Banques informelles

La Chine est passée par des banques informelles qui offraient des prêts ou effaçaient les dettes des militaires ou ex-militaires en échange d'informations, lorsque d'autres ont été approchés via des jeux en ligne.

L'agence de renseignement taïwanaise a déclaré que la Chine avait aussi fait appel à «des criminels pour recruter d'anciens militaires afin qu'ils mobilisent leurs anciens camarades pour créer des 'brigade de tireurs d'élite' et planifient des missions contre des unités taïwanaises et des ambassades étrangères».

Enfin, des chanteurs, des influenceurs ou encore des politiciens ont également été contraints d'obéir aux ordres de Pékin, répandant des fauses informations, exprimant des opinions prochinoises ou obtenant des renseignements, selon Puma Shen, député du parti démocrate progressiste (PDP).

Le réseau d'espionnage de la Chine est «en constante croissance», a déclaré le député, qui a étudié les opérations d'influence chinoises et a été sanctionné l'année dernière par Pékin pour prétendu «séparatisme». «Ils essaient d'affaiblir non seulement notre défense, mais aussi tout le système démocratique».

Sensibiliser le public

Le président Lai Ching-te, qui appartient aussi au PDP, a qualifié la Chine de «force étrangère hostile» la semaine dernière. Il a déclaré envisager de rétablir des tribunaux militaires pour juger les affaires d'espionnage chinois impliquant des membres des forces armées, une question sensible à Taïwan où la loi martiale a été imposée pendant près de 40 ans.

De récentes enquêtes montrent que la plupart des Taïwanais ne sont pas en faveur de l'unification avec la Chine.

Selon Jakub Janda, du bureau de Taïpei du centre européen des valeurs pour la politique de sécurité, il faut faire davantage pour sensibiliser la population à la menace que l'espionnage chinois fait peser sur Taïwan.

«L'idée de trahir son pays doit devenir complètement inacceptable», a-t-il dit, souhaitant que des sanctions plus sévères soient adoptées. «Si vous avez ce sentiment dans la société, il sera alors beaucoup plus difficile pour le renseignement chinois de recruter des gens».