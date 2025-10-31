  1. Clients Privés
Annonce choc de Trump «Absolument inacceptable» - Des survivants de la bombe atomique indignés

ATS

31.10.2025 - 07:10

Une organisation japonaise de survivants des bombardements atomiques, lauréate du prix Nobel de la paix 2024, a jugé «absolument inacceptable» l'annonce surprise de la reprise des essais d'armes nucléaires par le président américain Donald Trump.

Donald Trump veut la reprise des essais d'armes nucléaires américaines.
Donald Trump veut la reprise des essais d'armes nucléaires américaines.
IMAGO/MediaPunch

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:10

Les bombes atomiques larguées en août 1945 par les États-Unis sur les villes nippones d'Hiroshima et Nagasaki ont fait plus de 200'000 morts. Elles sont les uniques exemples d'utilisation des armes nucléaires en temps de guerre.

Les survivants, appelés «hibakusha», ont enduré pendant toute leur vie des traumatismes physiques et psychologiques, ainsi que la discrimination liée à leur statut de victimes de la bombe.

Après que Donald Trump a annoncé jeudi avoir ordonné au Pentagone de relancer des essais d'armes nucléaires pour rivaliser avec la Chine et la Russie, l'organisation Nihon Hidankyo a adressé une lettre de protestation à l'ambassade des États-Unis au Japon.

Cette directive «va à l'encontre des efforts déployés par les nations du monde entier pour construire un monde pacifique sans armes nucléaires et est absolument inacceptable», dénonce le groupe dans sa lettre, dont l'AFP a obtenu copie vendredi.

«Théorie de l'homme fou». «Feu et fureur»: l'obsession nucléaire de Donald Trump

«Théorie de l'homme fou»«Feu et fureur»: l'obsession nucléaire de Donald Trump

«Indigne du prix Nobel»

Le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, a également condamné la décision, estimant qu'elle «piétine les efforts des peuples du monde entier qui ont versé sang et larmes pour un monde sans armes nucléaires».

«Si les essais nucléaires devaient reprendre immédiatement, cela ne rendrait-il pas [Trump] indigne du prix Nobel de la paix?», a-t-il interrogé jeudi devant les médias, une allusion à l'intention de la première ministre japonaise Sanae Takaichi de proposer la candidature de M. Trump pour cette prestigieuse récompense.

Lors de la cérémonie de remise du prix Nobel l'an dernier au mouvement Hidankyo, composé d'hibakusha, ses représentants avaient appelé les États à abolir les armes nucléaires.

Deux autres associations de survivants basées à Hiroshima ont également publié des déclarations de protestation «vigoureuses», exigeant «qu'aucun essai de ce type ne soit mené».

Vives tensions. Défié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !

Vives tensionsDéfié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !

