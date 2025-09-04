  1. Clients Privés
Accident de funiculaire Un Suisse parmi les morts déjà identifiés à Lisbonne

ATS

4.9.2025 - 20:24

Cinq Portugais, deux Coréens et un Suisse figurent parmi les personnes tuées dans l'accident de funiculaire qui a fait au moins 16 morts mercredi à Lisbonne, a annoncé jeudi le parquet général de la République, en disant travailler toujours à l'identification de huit autres cadavres.

L’accident de funiculaire à Lisbonne a fait au moins 16 morts, dont un Suisse.
L’accident de funiculaire à Lisbonne a fait au moins 16 morts, dont un Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.09.2025, 20:24

Ce funiculaire, prisé notamment des touristes, s'est encastré dans un immeuble après avoir dévalé une rue pentue pour des raisons encore indéterminées mercredi.

«Accident sans précédent». Le Portugal promet de faire la lumière sur le drame de Lisbonne

«Accident sans précédent»Le Portugal promet de faire la lumière sur le drame de Lisbonne

Interrogée par l'AFP, une porte-parole du ministère public n'était pas en mesure de confirmer si les victimes coréennes étaient de nationalité sud-coréenne ou nord-coréenne.

Portugal. Une Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne

PortugalUne Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne

Scènes chaotiques après l'accident du funiculaire

Scènes chaotiques après l'accident du funiculaire

Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans l'accident du funiculaire «Elevador da Glória» à Lisbonne.

04.09.2025

