Cinq Portugais, deux Coréens et un Suisse figurent parmi les personnes tuées dans l'accident de funiculaire qui a fait au moins 16 morts mercredi à Lisbonne, a annoncé jeudi le parquet général de la République, en disant travailler toujours à l'identification de huit autres cadavres.

L’accident de funiculaire à Lisbonne a fait au moins 16 morts, dont un Suisse. KEYSTONE

Ce funiculaire, prisé notamment des touristes, s'est encastré dans un immeuble après avoir dévalé une rue pentue pour des raisons encore indéterminées mercredi.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole du ministère public n'était pas en mesure de confirmer si les victimes coréennes étaient de nationalité sud-coréenne ou nord-coréenne.