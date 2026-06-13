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Selon le Pakistan Un accord de paix entre l’Iran et les Etats-Unis sera signé dans les 24 heures

ATS

13.6.2026 - 13:41

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à leur guerre, a déclaré samedi qu'un accord de paix serait «probablement» finalisé dans les 24 heures.

La signature, annoncée très proche depuis une semaine par Donald Trump, se fait encore attendre (image d’illustration). 
La signature, annoncée très proche depuis une semaine par Donald Trump, se fait encore attendre (image d’illustration). 
Getty Images via AFP

Keystone-SDA

13.06.2026, 13:41

«Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix. Alors que la finalisation aura probablement lieu dans les prochaines 24 heures, le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord de paix immédiatement après, suivie de discussions techniques la semaine prochaine», a-t-il indiqué dans un message sur X.

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