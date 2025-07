Le gouvernement irakien a annoncé jeudi un accord pour la reprise des exportations de pétrole de la région autonome du Kurdistan, après plus de deux ans d'interruption due à des attaques de drones contre les champs pétroliers.

Les exportations de pétroles ont cessée pendant plus de deux ans (image symbolique, archives). Eli Hartman/AP/dpa

Keystone-SDA ATS

Le gouvernement régional du Kurdistan «commencera immédiatement à livrer tout le pétrole produit» dans ses champs à l'entreprise pétrolière d'État irakienne (Somo) «pour exportation», a déclaré le gouvernement dans un communiqué. La quantité ne devra pas être inférieure à 230'000 barils par jour et Bagdad versera par avance 16 dollars par baril, selon le texte.

Cet accord intervient après une nouvelle attaque de drone jeudi. L'engin, chargé d'explosifs, a touché un champ pétrolifère dans le Kurdistan irakien, selon les forces kurdes. C'est la deuxième attaque en deux jours sur ce site exploité par la compagnie norvégienne DNO ASA. Aucun dégât n'a été signalé.

Plusieurs attaques similaires survenues mercredi avaient contraint l'entreprise norvégienne à suspendre ses activités sur les champs pétrolifères de Tawke et de Pechkabir. Deux autres attaques avaient visé le même jour un champ pétrolier exploité par la société américaine Hunt Oil dans la province de Dohouk.

Ces dernières semaines, le Kurdistan irakien a été le théâtre d'une série d'attaques de drones non revendiquées, alors que le gouvernement régional et les autorités fédérales de Bagdad se disputent le contrôle des recettes d'exportation des gisements kurdes.

Longtemps en proie à des conflits, l'Irak subit fréquemment des attaques de ce type, souvent liées à des luttes régionales par procuration entre l'Iran et les Etats-Unis et leur allié israélien. Aucune des attaques de la semaine dernière n'a été revendiquée, et Bagdad a promis une enquête pour identifier les coupables.