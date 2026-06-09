Des représentants de mouvements palestiniens réunis au Caire se sont mis d'accord pour que les groupes militarisés de la bande de Gaza remettent une partie de leurs armes à une instance palestinienne ad hoc restant à créer, a appris l'AFP mardi de sources palestiniennes. Un désarmement complet, tel que demandé par Israël, a toutefois été rejeté.

«Le Hamas lie la question des armes à un retrait israélien complet de la bande de Gaza (...) et à la reconstruction de Gaza», a commenté un responsable politique palestinien en marge des discussions (image d'illlustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une telle proposition n'a a priori aucune chance d'être acceptée par Israël, qui exige une démilitarisation complète de la bande de Gaza commençant par le désarmement du mouvement islamiste palestinien Hamas, mais plusieurs participants aux discussions du Caire ont émis l'espoir qu'elle permette de débloquer les négociations sur l'avenir de Gaza, dans l'impasse depuis des mois.

Mardi, les mouvements discutent au Caire des modalités de la remise des armes concernées par l'accord dans les mains d'une structure palestinienne agréée par différentes composantes politiques palestiniennes, selon une source au courant des pourparlers.

Les mouvements ont toutefois rejeté l'idée d'un désarmement complet tel que réclamé par Israël, ont indiqué plusieurs sources ayant requis l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

«L'Egypte et les médiateurs travaillent à élaborer une nouvelle formule acceptable tenant compte de ce consensus», a précisé un des participants. Un autre responsable palestinien participant aux discussions a affirmé à l'AFP que les médiateurs égyptiens et qataris avaient accueilli favorablement cette approche.

«Le Hamas lie la question des armes à un retrait israélien complet de la bande de Gaza (...) et à la reconstruction de Gaza», a commenté un responsable politique palestinien en marge des discussions.

«Progrès tangibles»

Taher al-Nounou, responsable du Hamas, a affirmé à l'AFP que des «progrès tangibles» avaient été réalisés ces derniers jours, estimant que les mouvements palestiniens avaient élaboré une réponse «responsable».

Les frappes israéliennes – visant, selon Israël, des membres de groupes armés – se poursuivent à un rythme quasi-quotidien en dépit du cessez-le-feu annoncé en octobre 2025, dans le cadre d'un plan de paix par étapes présenté par le président américain Donald Trump.

Les parties se renvoient mutuellement la responsabilité de l'ornière actuelle. Le Hamas accuse Israël de ne pas respecter ses engagements, notamment humanitaires, quand ce dernier exige un désarmement complet du mouvement islamiste avant toute poursuite du plan.

Le Hamas a déjà plusieurs fois déclaré ne pas être opposé à rendre une partie de son arsenal, mais uniquement dans le cadre d'un processus politique palestinien. Son ancien numéro un, Khaled Mechaal, a aussi évoqué un «gel» ou un «stockage» des armes, ce qui avait été immédiatement rejeté par Israël.