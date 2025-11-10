  1. Clients Privés
«C'est une grande joie» Accord permettant le retour de la Suisse dans Horizon Europe signé

ATS

10.11.2025 - 15:11

Le ministre de l'économie Guy Parmelin et la commissaire européenne Ekaterina Zaharieva ont signé lundi à Berne l'accord sur les programmes de l'UE (UEPA). Cela permet notamment à la Suisse d'être à nouveau associée au programme de recherche Horizon Europe.

L'accord a été signé par le ministre de l'économie Guy Parmelin et par la commissaire européenne chargée des start-up, de la recherche et de l’innovation Ekaterina Zaharieva.
ATS

Keystone-SDA

10.11.2025, 15:11

10.11.2025, 17:26

«C'est une grande joie pour moi de signer cet accord», a indiqué M.Parmelin devant les médias. Et de parler d'un «signe fort» qui illustre la coopération fructueuse entre la Suisse et l'UE.

Cet accord fait partie du paquet Suisse-UE et peut être appliqué de manière anticipée et provisoire avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Il entérine l'association de la Suisse à Horizon Europe, au programme Euratom et au programme Digital Europe à cette date, indique le Département fédéral de l'économie dans un communiqué.

La participation de la Suisse à l'infrastructure de recherche ITER – une coopération internationale visant à construire le réacteur thermonucléaire expérimental éponyme – est prévue pour 2026; celle à Erasmus+ à partir de 2027.

La participation au programme EU4Health est liée à l'entrée en vigueur de l'accord sur la santé, qui fait partie du paquet global d'accords entre la Suisse et l'UE.

