De rares bateaux se risquaient à franchir le détroit d'Ormuz lundi, selon plusieurs plateformes de suivi maritime, après les affirmations de Donald Trump selon lesquelles des navires «commençaient à sortir» du détroit. Ce dernier doit ouvrir, selon lui, «dès la signature» de l'accord avec l'Iran vendredi.

Avant la guerre, on recensait environ 120 transits quotidiens, selon le site d'information maritime Lloyd's List (archive). IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA ATS

Lundi à 14h00 GMT (16h00 en Suisse), la plateforme Kpler n'avait toutefois détecté qu'un seul navire de transport de matières premières ayant franchi le détroit au cours de la journée avec son transpondeur allumé: le Disha, qui bat pavillon maltais, est sorti du Golfe avec une cargaison de 60'000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) embarqué au Qatar et vogue en direction de l'Inde.

Un deuxième bateau, le vraquier Kaiser, semblait également avoir franchi le détroit dans le sens de la sortie à la mi-journée, selon son signal AIS disponible sur la plateforme MarineTraffic.

«Les franchissements restent limités, tandis que plus de 500 navires commerciaux ont émis un signal AIS dans le Golfe Persique au cours des dernières 24 heures», a indiqué Nikos Pothitakis, chargé des relations presse chez Kpler, sur X.

Ship traffic in the Strait of #Hormuz on 15 June till 11am UTC.



Based on @Kpler data, crossings still remaining limited while there are more than 500 commercial vessels that have given an AIS signal in the Persian Gulf during the last 24hrs.



Video via @MarineTraffic. pic.twitter.com/vZoWP9dj33 — Nikos Pothitakis (@nikospoth) June 15, 2026

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que des navires «commençaient à sortir» du détroit, après avoir annoncé la veille que la réouverture interviendrait «dès la signature de l'accord vendredi afin de permettre le déminage».

La semaine précédente (du 8 au 14 juin), une moyenne de 6,4 navires de matières premières passaient le détroit chaque jour.

Avant la guerre, on recensait environ 120 transits quotidiens, selon le site d'information maritime Lloyd's List, et le détroit voyait passer un cinquième des exportations mondiales d'hydrocarbures, ainsi que d'autres matières premières essentielles.