L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient prouve que les armes nucléaires n'offrent aucun avantage stratégique, a conclu jeudi l'ONG Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN).

Un drone iranien lors d’un rassemblement organisé à Téhéran (archives). IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

L'ICAN souhaite que les gouvernements «tirent la bonne conclusion d'une guerre dans laquelle les armes nucléaires se sont révélées à la fois dangereuses et stratégiquement non pertinentes», selon un communiqué.

L'accord destiné à stopper un conflit qui a ébranlé l'économie mondiale signé mercredi par le président américain, Donald Trump, et le président iranien, Masoud Pezeshkian, jette les bases de négociations détaillées sur le programme nucléaire iranien et sur un allègement des sanctions visant Téhéran.

L'ICAN, prix Nobel de la paix 2017 pour son rôle clef dans l'élaboration du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN), a insisté sur le fait que l'accord révélait à quel point les arsenaux nucléaires américain et israélien leur avaient offert peu d'avantages.

«La leçon de cette guerre est l'exact opposé de ce que les Etats dotés de l'arme nucléaire voudraient nous faire croire», selon la directrice de l'ICAN, Melissa Parke.

«Deux puissances nucléaires ont attaqué un pays dépourvu d'armes nucléaires, et ce sont les puissances nucléaires qui ont été contraintes d'arrêter», a-t-elle poursuivi dans un communiqué.

«Les armes nucléaires n'ont apporté ni sécurité ni levier»

Il était clair, a-t-elle ajouté, que «les armes nucléaires n'ont apporté ni sécurité ni levier, elles ont seulement conduit les États-Unis au bord de détruire une civilisation».

L'accord comprend un engagement de l'Iran à «ne pas se procurer ni développer d'armes nucléaires». Mais cette déclaration ne fait que «réaffirmer ce que les inspecteurs internationaux avaient établi bien avant cette guerre: l'Iran est un Etat qui n'a pas d'arme nucléaire», a indiqué l'ICAN.

L'organisation a souligné que l'Iran avait rejoint le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) depuis 1970 et «est juridiquement tenu, en tant qu'Etat non doté de l'arme nucléaire, de ne pas (en) acquérir (...) tout en étant soumis aux mécanismes de garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)».

L'ICAN a également souligné que «Israël rest[ait] le seul Etat du Moyen-Orient à posséder des armes nucléaires». Ce pays, a-t-elle indiqué, dispose d'environ 90 armes nucléaires et demeure en dehors à la fois du TNP et du TIAN.

«Une paix durable exige de s'attaquer à l'arsenal qui existe réellement, plutôt que de chercher à ce qu'un Etat qui n'en possède pas applique ces règles, a-t-elle conclu.

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