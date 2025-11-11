  1. Clients Privés
«Je ne le recommande à personne» Accusée d'espionnage, l'extrême droite allemande est embarrassée

ATS

11.11.2025 - 17:24

La dirigeante du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), Alice Weidel, a critiqué mardi un voyage prévu par des élus en Russie. Elle est sortie du bois au moment où sa formation est soupçonnée d'espionnage au profit de Moscou.

La patronne de l'AFD, Alice Weidel, est sortie du bois mardi pour critiquer un voyage prévu par ses élus en Russie (archives).
La patronne de l'AFD, Alice Weidel, est sortie du bois mardi pour critiquer un voyage prévu par ses élus en Russie (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 17:24

11.11.2025, 17:57

Ces derniers jours, des médias allemands ont ébruité les préparatifs de ce voyage d'élus, dont deux députés, en marge d'une conférence des pays des Brics en fin de semaine à Sotchi, ville de la mer Noire.

«Pour être tout à fait claire, je ne comprends pas ce qu'on est censé faire là-bas», a déclaré lors d'un point-presse au Bundestag Alice Weidel, fustigeant une décision du «groupe de travail sur les affaires étrangères» de son propre groupe parlementaire. Des deux députés initialement prévus, «un seul», Steffen Kotré, «se rendra à Sotchi», a-t-elle annoncé.

«Personnellement, je ne me rendrais pas là-bas. Je ne le recommande à personne non plus, car je ne sais pas quel sera le résultat final. C'est pourquoi il n'y a plus qu'une seule personne qui y va», a-t-elle encore dit.

Procédures à réexaminer

Interrogée sur l'interdiction faite aux représentants de l'AfD de rencontrer l'ancien président russe Dmitri Medvedev – actuel vice-président du Conseil de sécurité de son pays -, Mme Weidel s'est dite «heureuse» que le même groupe de travail ait «réexaminé la question». M. Medevedev tient des discours particulièrement agressifs et virulents à l'égard de l'Ukraine et de l'Occident.

L'AfD devrait prochainement réexaminer ses procédures d'autorisation des voyages de ses représentants à l'étranger, a affirmé Mme Weidel: «nous ne pouvons pas continuer ainsi».

Cet polémique intervient alors que, ces dernières semaines, les parlementaires d'autres partis avaient accusé l'AfD de se servir de son droit de questions parlementaires, au niveau régional et national, pour récolter des informations sensibles afin de les transmettre à Moscou, des allégations que le parti rejette.

Après une deuxième place historique décrochée aux législatives de février, l'AfD est au coude-à-coude dans des sondages avec les conservateurs du chancelier Friedrich Merz, voire les devance.

La Russie est accusée, malgré ses dénégations, d'une vaste campagne d'espionnage, de désinformation et de sabotage en Allemagne, premier soutien militaire de l'Ukraine en Europe, comme ailleurs sur le continent.

