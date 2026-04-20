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L’Iran voit rouge «Acte de piraterie» - La marine américaine a-t-elle franchi le Rubicon ?

ATS

20.4.2026 - 07:10

L'Iran a promis lundi de «riposter bientôt» à la prise de contrôle par la marine américaine d'un de ses cargos qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens imposé par les Etats-Unis.

Keystone-SDA

20.04.2026, 07:10

20.04.2026, 07:42

«Les forces armées de la République islamique d'Iran riposteront bientôt et prendront des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains», a écrit sur Telegram le porte-parole de l'état-major iranien. Il a accusé les Etats-Unis d'avoir «violé le cessez-le-feu» de deux semaines en vigueur depuis le 8 avril.

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche sur son réseau Truth Social que la marine américaine avait tiré en mer d'Oman sur le cargo Touska, battant pavillon iranien et visé par des sanctions du Trésor américain, et en avait pris le contrôle.

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L'Iran avait levé vendredi son blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite normalement un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel, mais avait annoncé samedi en reprendre «le strict contrôle», face à la décision des Etats-Unis de maintenir leur blocus de ses ports.

Dans un précédent message dimanche, Donald Trump avait accusé Téhéran d'avoir violé le cessez-le-feu, qui expire mercredi, en lançant des attaques samedi dans le détroit d'Ormuz, visant notamment un navire français et un autre britannique, selon lui.

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