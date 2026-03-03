  1. Clients Privés
Affaire Epstein Jacuzzi, visage caviardé : Bill Clinton contraint de s'expliquer sur une photo troublante

ATS

3.3.2026 - 22:20

L'ex-président américain Bill Clinton s'est expliqué devant une commission parlementaire sur une photo de lui dans un jacuzzi publié parmi les documents du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein et devenue virale.

Cette photo de Bill Clinton dans jacuzzi en compagnie d'une femme au visage caviardé, a été publiée en décembre par le ministère américain de la Justice.
Cette photo de Bill Clinton dans jacuzzi en compagnie d'une femme au visage caviardé, a été publiée en décembre par le ministère américain de la Justice.
US Department of Justice (https://www.justice.gov/epstein)

Keystone-SDA

03.03.2026, 22:20

03.03.2026, 22:54

Cette commission de la Chambre des représentants dominée par les républicains a publié lundi les vidéos des auditions à huis clos sous serment de Hillary Clinton, ex-secrétaire d'Etat, jeudi, et de Bill Clinton vendredi, chacune d'une durée d'un peu plus de quatre heures et demie.

Interrogé sur une photo le montrant dans un jacuzzi en compagnie d'une femme au visage caviardé, l'ex-président démocrate s'est dit «presque sûr» qu'elle avait été prise dans un hôtel du sultanat de Brunei, au terme d'un «très long voyage en avion en Asie» pour le programme de lutte contre le sida de sa fondation.

Auditions diffusées. Bill Clinton: «Je n'ai rien vu et je n'ai rien fait de mal»

Auditions diffuséesBill Clinton: «Je n'ai rien vu et je n'ai rien fait de mal»

Cette photo a été publiée en décembre par le ministère américain de la Justice pour se conformer à une loi adoptée en novembre par le Congrès imposant à l'administration Trump de faire toute la transparence sur l'affaire Epstein. Elle avait suscité de nombreux commentaires.

Contemporains

Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell participaient à ce voyage, a précisé Bill Clinton. Une autre photo prise dans le même hôtel le montre dans la piscine en compagnie de Ghislaine Maxwell avec une autre femme au visage dissimulé, mais l'ex-président a indiqué ne pas se souvenir de qui il s'agissait.

Donald Trump et Bill Clinton, tous deux âgés de 79 ans, ont chacun entretenu des liens avec Jeffrey Epstein mais assurent avoir rompu avec lui bien avant sa mort en prison à New York en 2019 et n'avoir pas eu connaissance de ses crimes sexuels.

Affaire Epstein. La commission d'enquête a «beaucoup de questions» à poser à Bill Clinton

Affaire EpsteinLa commission d'enquête a «beaucoup de questions» à poser à Bill Clinton

La simple mention du nom d'une personne dans les documents du dossier Epstein rendus publics par le ministère américain de la Justice ne suppose pas a priori qu'elle ait commis des actes répréhensibles.

Mais depuis la publication le 30 janvier par le ministère de «trois millions de pages» de documents, nombre de dirigeants et personnalités du monde entier ont été éclaboussés par la révélation de leurs liens passés avec Jeffrey Epstein, provoquant enquêtes pénales, arrestations et démissions, principalement en Europe.

