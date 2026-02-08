  1. Clients Privés
Affaire Epstein Londres examine la coquette indemnité de départ de son ex-ambassadeur

ATS

8.2.2026 - 14:58

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête sur le versement à Peter Mandelson d'une indemnité de départ après son limogeage en septembre 2025 comme ambassadeur à Washington en raison de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Peter Mandelson est désormais sous le coup d'une enquête de police. Il est soupçonné d'avoir transmis des informations susceptibles d'influer sur les marchés à Jeffrey Epstein, notamment lorsqu'il était ministre dans le gouvernement de Gordon Brown entre 2008 et 2010.
Peter Mandelson est désormais sous le coup d'une enquête de police. Il est soupçonné d'avoir transmis des informations susceptibles d'influer sur les marchés à Jeffrey Epstein, notamment lorsqu'il était ministre dans le gouvernement de Gordon Brown entre 2008 et 2010.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.02.2026, 14:58

Après seulement sept mois en poste, l'ex-ministre et vétéran du parti travailliste a été démis de ses fonctions en septembre dernier, après que des documents publiés par le ministère américain de la Justice ont montré l'étendue de ses liens avec le financier américain.

Mais de nouvelles révélations, issues d'une autre salve de documents publiés fin janvier, ont plongé le gouvernement de Keir Starmer dans la crise.

Peter Mandelson est désormais sous le coup d'une enquête de police. Il est soupçonné d'avoir transmis des informations susceptibles d'influer sur les marchés à Jeffrey Epstein, notamment lorsqu'il était ministre dans le gouvernement de Gordon Brown entre 2008 et 2010. Deux adresses liées à M. Mandelson ont été perquisitionnées vendredi.

Selon la presse britannique, l'ex-ambassadeur a reçu une indemnité de départ comprise entre 38'750 et 55'000 livres (entre 44'000 et 63'000 euros), lorsqu'il a été démis de ses fonctions par Keir Starmer.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé dimanche que le contrat de M. Mandelson a pris fin «conformément à l'avis juridique et aux conditions de son emploi», mais a indiqué qu'«une enquête a été ouverte à la lumière des nouveaux éléments révélés et de l'enquête policière en cours».

Soutiens à Starmer

Dimanche, un des ténors du gouvernement, le ministre du Travail Pat McFadden a estimé que l'ex-ambassadeur devrait «rendre» cet argent ou «le donner à une association».

Il a également réitéré son soutien au premier ministre, objet d'appels à la démission au sein de son propre camp.

«Je sais que cette semaine a été difficile, mais je pense que nous devons rester fidèles au premier ministre et le soutenir. Il a reconnu avoir commis une grave erreur. Il s'en est excusé», a-t-il affirmé sur la BBC.

La veille, l'ex-premier ministre travailliste Gordon Brown était également monté au créneau pour défendre Keir Starmer, le qualifiant d'"homme intègre» qui a été «trahi» par M. Mandelson.

Contacté dimanche par l'AFP, un porte-parole de Peter Mandelson a affirmé que ce dernier «regrette, et regrettera jusqu'à son dernier souffle, d'avoir cru aux mensonges d'Epstein concernant ses actes criminels».

«Il n'a découvert la vérité sur Epstein qu'après sa mort en 2019. Il est profondément désolé que des femmes et des filles sans défense et vulnérables n'aient pas bénéficié de la protection qu'elles méritaient», a-t-il ajouté.

