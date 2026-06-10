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France Affaire Lyhanna : pour Macron, «la confiance dans nos institutions» ébranlée

Angelica Zermatten

10.6.2026

Face à un pays sidéré par la mort de la petite Lyhanna, 11 ans, Emmanuel Macron a reconnu mercredi que la question de «la confiance dans nos institutions» était posée, tout en mettant en garde contre toute «précipitation» à légiférer et «démagogie».

Emmanuel Macron a aussi mis en garde contre toute «précipitation» à légiférer et «démagogie».
Emmanuel Macron a aussi mis en garde contre toute «précipitation» à légiférer et «démagogie».
KEYSTONE

10.06.2026, 14:58

Le principal suspect dans la mort de la collégienne dont le corps a été retrouvé jeudi  dans le Gers n'avait jamais été interpellé ou convoqué malgré plusieurs plaintes et signalements déposés contre lui pour des violences sexuelles sur mineurs.

«Il est évident qu'il y a eu des dysfonctionnements manifestes. Il faut comprendre désormais ce qui relève des responsabilités individuelles et des dysfonctionnements systémiques dans l'ensemble des services publics impliqués», a déclaré le chef de l'État lors du Conseil des ministres selon la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

«C'est la confiance en nos institutions qui derrière est également posée», a ajouté le président de la République alors que des milliers de personnes ont manifesté leur colère ces derniers jours un peu partout en France et que le gouvernement a été passé au crible des questions la veille à l'Assemblée.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin et son collègue à l'Intérieur Laurent Nuñez ont lancé une enquête administrative confiée aux Inspections générales de la gendarmerie et de la justice, qui doit rendre ses conclusions le 19 juin.

France. Disparition de Lyhanna : enquête pour des «dysfonctionnements»

FranceDisparition de Lyhanna : enquête pour des «dysfonctionnements»

Soucieux d'éviter toute «démagogie» et toute «précipitation», Emmanuel Macron a appelé à attendre ses conclusions pour agir «avec méthode» et «renforcer tout ce qui doit l'être», «uniquement à la lumière des faits».

Quelques jours plus tôt, le chef de l'Etat avait réfuté tout manque de moyens de l'institution judiciaire, qui a bénéficié de budgets en hausse sous ses deux quinquennats.

Une réalité qui n'a pas suffi à compenser les besoins de l'institution, selon l'avocat des parents de Lyhanna, François Roujou de Boubée. «Les moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité, oui, monsieur le président, c'est le vrai cœur du problème», a-t-il déclaré mardi.

«On ne répond pas à un drame par des cris», a estimé Emmanuel Macron mercredi. «L'émotion est mauvaise conseillère pour le législateur», a insisté un conseiller de l'exécutif pour qui il faut «éviter les surréactions».

«La justice n'a pas fait son travail». Une mère ayant déposé plainte pour viol contre Jérôme B. critique l'inaction des enquêteurs

«La justice n'a pas fait son travail»Une mère ayant déposé plainte pour viol contre Jérôme B. critique l'inaction des enquêteurs

Inflation législative

L'immense émotion et la colère suscitées par la mort de Lyhanna alimentent une crise majeure pour l'exécutif, qui cherche à proposer des solutions, en particulier en promettant de nouvelles mesures législatives et réglementaires.

Mis en examen le 1er juin pour enlèvement et séquestration, Jérôme B. doit être présenté à nouveau devant le juge d'instruction en charge du dossier au tribunal judiciaire d'Agen. Une requalification pour meurtre de l'information ouverte est attendue.

Le procureur d'Agen Olivier Naboulet doit aussi communiquer les résultats de l'autopsie devant établir les causes de la mort, et d'éventuelles traces d'agression sexuelle. Parallèlement à l'enquête judiciaire, gouvernement et parlement rivalisent de propositions.

A l'issue d'une réunion de crise avec plusieurs ministres, le chef du gouvernement Sébastien Lecornu a proposé mardi de renforcer les peines pour les violeurs en série sur mineurs, qui pourront encourir la perpétuité au lieu de 20 ans actuellement. Les actes d'enquête concernant les crimes sur enfants devront en outre être effectués «dans un délai maximal de trois mois».

Ces mesures doivent être intégrées «dans dix jours» dans le projet de loi sur la protection des enfants, déjà présenté en conseil des ministres et qui sera examiné par le Parlement le 15 juillet.

Dans le même temps, emmenés par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, une coalition transpartisane de députés réclame l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de loi globale ("intégrale") sur les violences sexistes et sexuelles, dont la mise en œuvre est chiffrée à 2,7 milliards d'euros selon son entourage.

Quant au Sénat, il a décidé de lancer une commission d'enquête sur les dysfonctionnements de la justice et le pilotage de la politique pénale.

Mardi soir, le directeur général de la gendarmerie nationale, Hubert Bonneau, a estimé que cette affaire constituait «un échec pour la gendarmerie», qui n'a jamais convoqué Jérôme B., malgré la demande du parquet après une plainte pour plusieurs viols sur une petite fille déposée en août 2025.

Les personnels du tribunal d'Auch ont pour leur part adopté une motion dénonçant une «vindicte populaire» à l'encontre des magistrats encouragée par «un discours politique décomplexé».

Gérald Darmanin : «Il ne nous a pas manqué de moyens, ni de lois» dans l’affaire Lyhanna

Gérald Darmanin : «Il ne nous a pas manqué de moyens, ni de lois» dans l’affaire Lyhanna

"Il ne nous a pas manqué ni de moyens, ni de lois. Il nous a manqué de prioriser les viols sur les mineurs, ce qui avait pourtant été dit et redit", déclare le ministre de la Justice Gérald Darmanin après l'affaire Lyhanna.

08.06.2026

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