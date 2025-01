De retour à la Maison Blanche depuis dix jours, Donald Trump a refait appel de sa condamnation historique dans l'affaire de paiements cachés à une star de films X, même si la justice l'a dispensé de toute peine, a annoncé mercredi son nouvel avocat.

Après avoir maintes fois échoué à faire annuler le verdict de culpabilité du 30 mai dernier par le tribunal pénal de New York et sa confirmation le 10 janvier – sans peine de prison, ni amende -- M. Trump a fait «appel» mardi de cette décision qui en a fait le premier président des Etats-Unis condamné au pénal.

Cet «appel est important pour l'Etat de droit, la réputation de New York comme centre d'affaires, des finances et du droit, tout comme pour la présidence et les fonctionnaires», a expliqué dans un communiqué son avocat Robert Giuffra.

Les deux conseils juridiques du milliardaire républicain dans cette affaire, Todd Blanche et Emil Bove, ont depuis été nommés numéros deux et trois du ministère de la Justice.

«Le détournement du droit pénal par le parquet de Manhattan pour s'en prendre au président Trump établit un dangereux précédent et nous espérons bien que cette affaire soit cassée en appel», a plaidé M. Giuffra dans un communiqué.

Le 10 janvier, Donald Trump comparaissant à distance par vidéo, le juge Juan Merchan avait confirmé sa culpabilité mais l'avait dispensé de peine.

Une «honte»

A dix jours de son investiture le 20 janvier, Donald Trump avait alors dénoncé une «honte pour le système» judiciaire, se disant «totalement innocent» et avait promis d'interjeter «appel».

Le juge Merchan avait reconnu les «circonstances uniques et exceptionnelles» et «les protections légales» dont doit jouir un président en exercice, mais refusé d'"effacer le verdict».

Le 30 mai, 12 jurés citoyens avaient reconnu Donald Trump coupable de 34 falsifications comptables pour cacher le paiement de 130.000 dollars à la star de films pornographiques Stormy Daniels, juste avant la présidentielle de 2016.

Pendant des mois, jusque devant la Cour suprême fédérale à Washington, les avocats de Donald Trump avaient multiplié les recours en brandissant son immunité présidentielle passée, lors de son premier mandat (2017-2021), et, depuis son élection, de son second mandat.

Mais la Cour suprême à majorité conservatrice avait désavoué le président réélu, entré à la Maison Blanche avec l'étiquette d'un repris de justice.

