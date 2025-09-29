  1. Clients Privés
«Empêcher la débauche» Coupure des télécommunications à l'échelle nationale en Afghanistan

ATS

29.9.2025 - 19:51

Une coupure générale des télécommunications a touché l'Afghanistan lundi, quelques semaines après que les autorités talibanes ont commencé à couper les connexions par fibre optique dans plusieurs provinces afin d'empêcher la «débauche».

Les autorités talibanes d'Afghanistan ont commencé à restreindre l'accès à internet au début du mois, coupant les connexions dans plusieurs provinces (photo prétexte, archives).
Les autorités talibanes d'Afghanistan ont commencé à restreindre l'accès à internet au début du mois, coupant les connexions dans plusieurs provinces (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.09.2025, 19:51

29.09.2025, 21:12

L'AFP a perdu le contact avec son bureau dans la capitale Kaboul vers 17h45 (15h15 en Suisse).

«Une coupure nationale des télécommunications est actuellement en place», a annoncé Netblocks, l'organisation chargée de la cybersécurité et de la gouvernance d'Internet.

La «connectivité nationale» est «à 14% des niveaux habituels», a affirmé Netblocks.

Selon la même source, l'incident «semble correspondre à une interruption intentionnelle du service».

Les autorités talibanes d'Afghanistan ont commencé à restreindre l'accès à internet au début du mois, coupant les connexions dans plusieurs provinces.

Cette mesure, ordonnée par le chef suprême des talibans Hibatullah Akhundzada, a notamment mis fin à l'internet haut débit dans plusieurs régions.

«Prévention du vice»

Sur son ordre, l'internet par fibre optique a été complètement interdit dans la province de Balkh (nord), a indiqué le 16 septembre le porte-parole provincial Attaullah Zaid.

«Cette mesure a été prise pour prévenir le vice et d'autres mesures seront mises en place dans tout le pays pour répondre aux besoins en matière de connectivité», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

A l'époque, les correspondants de l'AFP avaient signalé les mêmes restrictions dans les provinces de Badakhshan et Takhar (nord) ainsi qu'à Kandahar, Helmand, Nangarhar et Uruzgan (sud).

Ces dernières semaines, les connexions internet ont été extrêmement lentes ou intermittentes.

En 2024, Kaboul avait vanté les mérites du réseau de fibre optique de 9350 kilomètres, en grande partie construit par les anciens gouvernements soutenus par les Etats-Unis, comme une «priorité» pour rapprocher le pays du reste du monde et le sortir de la pauvreté.

Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont instauré de nombreuses restrictions conformément à leur interprétation de la loi islamique.

