Rwanda Agathe Habyarimana: le parquet antiterroriste français fait appel

ATS

21.8.2025 - 16:54

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué jeudi qu'il allait faire appel du non-lieu ordonné par des juges parisiennes concernant Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais hutu assassiné, dans le dossier du génocide des Tutsi en 1994.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué jeudi qu'il allait faire appel du non-lieu ordonné par des juges parisiennes concernant Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais hutu assassiné, dans le dossier du génocide des Tutsi en 1994. (Photo d'archives)
Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué jeudi qu'il allait faire appel du non-lieu ordonné par des juges parisiennes concernant Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais hutu assassiné, dans le dossier du génocide des Tutsi en 1994. (Photo d'archives)
AFP

Keystone-SDA

21.08.2025, 16:54

Le Pnat «entend relever appel de cette décision, rendue alors même qu'un recours» doit être examiné, explique le ministère public à l'AFP. Mi-mai 2025, les juges d'instruction avaient déjà rendu une ordonnance expliquant qu'une mise en examen n'était pas justifiée. Le Pnat avait dans la foulée fait appel, recours qui n'a pas encore été examiné.

