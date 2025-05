Les cantons de Genève, Vaud et Valais lancent une campagne conjointe de sensibilisation aux dispositifs de prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. Elle vise à les encourager à se rendre aux consultations ouvertes 24h/24 et 7j/7 dans leurs hôpitaux publics.

Depuis quelques années, les urgences des hôpitaux d’intérêt publics des cantons de Genève, Valais et Vaud reçoivent, en toute confidentialité, les victimes d’agression sexuelle. «Ce dispositif n'est cependant pas suffisamment connu», a souligné Pierre Maudet, chef du Département genevois de la santé et des mobilités, lundi lors d'une conférence de presse à Rennaz.

Face à la hausse des violences sexuelles dénoncées – +19% en 2024 à Genève (142 viols), + 45% en Valais (50) et +9% sur Vaud (137) – les trois cantons ont estimé nécessaire de renforcer leur action politique commune, a-t-il poursuivi. Avec un message fort: la honte doit changer de camp.

Prise en charge complète

«Face à ce fléau, toute victime a droit à une prise en charge immédiate, même si elle ne souhaite pas aller en justice», a poursuivi Rebecca Ruiz, cheffe du Département vaudois de la santé et de l’action sociale (DSAS). Le dispositif médico-légal qui existe dans les trois cantons «propose un suivi complet, rapide et interdisciplinaire», a-t-elle décrit.

Un binôme composé d'un médecin légiste et d'un médecin spécialiste offre en effet une prise en charge médicale. Il réalise également un constat médico-légal, ce qui permet «d'éviter aux victimes de devoir répéter le récit de leur agression» a souligné la conseillère d'Etat. Dans les trois cantons, 436 constats médico-légaux ont ainsi été réalisés en 2024.

Lieu bienveillant

«L'objectif le plus important est d'offrir un lieu accueillant, bienveillant et non jugeant aux victimes souvent en état de choc, tristes, honteuses ou sous substances, en majorité des femmes entre 15 et 30 ans, a expliqué la Dre Anne Vuadens, cheffe de clinique Hôpital Riviera-Chablais.

Le dispositif permet de sauvegarder immédiatement des éléments médico-légaux, tels des prélèvements, de proposer un contraceptif, ainsi que de documenter les violences, en cas d’éventuelle procédure judiciaire. Or, beaucoup de victimes d'agressions sexuelles qui viennent aux urgences ignorent l'existence de cette prise en charge spécifique, a constaté la doctoresse.

Agresseurs souvent connus

La campagne qui vise à faire mieux connaître ces consultations.se fonde sur l’étude menée entre 2018 et 2021 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) sur les constats d’agressions sexuelles. Elles concernent au premier chef des femmes entre 20 et 49 ans (plus de 90%), dont 58% connaissent leur agresseur.

Partant de ses résultats, la campagne met en lumière les situations dans lesquelles surviennent la majorité de ces agressions: les lieux festifs, par des personnes connues ou au moment de faire connaissance, notamment via les applications de rencontre.

Les victimes sont interpellées avec un message clair et direct: «Même si les détails sont flous», «Même si ça s’est passé dans ton lit», «Même si vous vous connaissez», «Même si ça a commencé par un 'swipe'». Elle rappelle un point essentiel: «Tu peux recevoir de l’aide».

Autres publics

«La campagne vise à déstigmatiser le recours au dispositif. Beaucoup de victimes hésitent à demander de l'aide. Bien sûr ce sont une majorité de femmes, mais d'autres peuvent être concernés à l'instar des hommes, des personnes LGBTIQ ou d'un public allophone», a souligné Mathias Reynard, chef du Département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC).

La campagne d’information sera diffusée du 12 mai à fin août 2025, l'été étant la période où il y a le plus d'agressions. Elle sera reconduite en 2026 et 2027. Son financement est réparti entre les trois cantons. Des discussions sont par ailleurs en cours avec Fribourg.

En plusieurs langues

Des flyers et affiches en français, allemand, anglais et espagnol seront diffusés dans les hôpitaux, les cabinets médicaux de premier recours, les pharmacies, la police, les associations partenaires et le train RegionAlps du Valais. Des vidéos seront également diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.agression-sexuelle-urgences.ch, développé en plusieurs langues.

Le dispositif est disponible aux HUG pour le canton de Genève, à l'Hôpital du Valais (Viège, Sion) et Rennaz. Pour ce qui est du canton de Vaud, le CHUV, les hôpitaux d'intérêt public de Nyon, Morges, Payerne, Yverdon et Rennaz le proposent.

