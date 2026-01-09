  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Agriculture Le gouvernement français fait quelques concessions

ATS

9.1.2026 - 21:56

Le gouvernement français, qui n'a pas réussi à empêcher l'approbation de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, a annoncé vendredi une série de mesures «de justice agricole», mais sans beaucoup céder sur les principales demandes des syndicats, remontés depuis un mois.

Une cinquantaine d'actions ont été menées vendredi dans le pays, avec notamment des blocages d'autoroutes (archives).
Une cinquantaine d'actions ont été menées vendredi dans le pays, avec notamment des blocages d'autoroutes (archives).
AFP

Keystone-SDA

09.01.2026, 21:56

Doublement du fonds d'indemnisation, à 22 millions d'euros, pour les éleveurs touchés par la dermatose nodulaire bovine – maladie animale dont la gestion par l'Etat a déclenché un mouvement de contestation -, augmentation des tirs autorisés contre les loups menaçant les troupeaux, simplification du registre sur les pesticides... ces mesures sont variées.

Ce «paquet de 300 millions» d'euros contient d'autres mesures égrainées ces dernières semaines, sur les engrais ou l'aide à l'arrachage des vignes, mais que la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a conditionné à la non-censure du gouvernement et au vote du budget. «S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y aura pas de solution pour les agriculteurs», a-t-elle menacé lors d'une conférence de presse.

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a également ouvert la voie à une évolution du protocole d'abattage total des troupeaux dans lesquels la dermatose est détectée. Mais elle l'a conditionnée à un futur «avis scientifique», risquant ainsi de décevoir les deux syndicats réclamant la fin de l'abattage total.

Le syndicat majoritaire FNSEA souhaitait notamment une «loi spéciale» pour répondre aux demandes les plus urgentes, pas au programme.

Descente aux enfers

Une cinquantaine d'actions ont été menées vendredi dans le pays, avec notamment des blocages d'autoroutes ou de dépôts de carburant et des manifestations devant les préfectures.

Mais la crispation pour les agriculteurs français réside aussi dans la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur, prévue le 17 janvier au Paraguay après un vote positif des Etats membres de l'UE vendredi. La FNSEA a appelé à manifester le 20 janvier devant le Parlement européen, qui devra voter pour le ratifier.

«C'est une descente aux enfers (...). Les produits qui rentrent du Mercosur sont moins chers» et produits avec des substances interdites en Europe, se désole Jean-Michel Larrère, président d'une antenne locale de ce syndicat.

Les agriculteurs dénoncent aussi une perte d'influence de la France sur la scène européenne, qui ajoute à leur défiance envers les politiques, après trois hivers de colère soutenue et des manifestations d'ampleur.

«Les positions françaises font bouger l'Europe. La PAC, la taxe sur les engrais, la clause de sauvegarde, les mesures miroirs. Ce sont des avancées françaises», s'est défendue de son côté Annie Genevard.

Reconnaissant que la défiance était un «signal d'alarme majeur», elle a salué des manifestations «pacifiques, à l'exception de quelques épisodes dommageables».

Deux porte-paroles interpellés

A l'aube, le syndicat Confédération paysanne, classé à gauche, a lancé une opération escargot avec quelques tracteurs sur le périphérique parisien, avant que deux de ses porte-parole ne soient interpellés. Ils ont été relâchés en début de soirée. Il est «inadmissible que la Confédération paysanne soit le seul syndicat à subir cette répression», a dénoncé cette organisation.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a assumé jeudi soir de n'avoir pas dispersé l'action «illégale» du syndicat Coordination rurale – classé très à droite – avec ses tracteurs à Paris, alors que les rassemblements non déclarés y étaient interdits.

Les plus lus

«La nature m'a aidée à guérir», les confessions de la princesse Kate pour son anniversaire
La commune de Crans-Montana présente ses excuses
Femme tuée par un agent de l'immigration à Minneapolis: les démocrates craignent l'impunité
Le gérant du bar placé en détention préventive
Mystère autour d’un décès : «Son corps ne présentait aucune trace de brûlure»