Paralysie budgétaire Aides alimentaires américaines : gel de leur versement étendu

12.11.2025 - 06:06

La cour suprême américaine a prolongé mardi sa décision de ne pas obliger le gouvernement américain à verser immédiatement les allocations d'un programme d'aide alimentaire suspendues en raison de la paralysie budgétaire. Le «shutdown» pourrait être levé mercredi.

La chambre des représentants doit se prononcer mercredi sur une proposition de loi qui prolonge le budget actuel jusqu'à fin janvier (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 06:06

12.11.2025, 07:03

Un tribunal avait statué la semaine dernière que le gouvernement devait financer intégralement le programme d'aide alimentaire SNAP pour le mois de novembre. Mais la juge de la cour suprême Ketanji Brown Jackson a rendu vendredi une décision administrative suspendant la procédure et accordant un délai supplémentaire pour examiner la demande du gouvernement.

La prolongation de cette décision mardi permet à l'administration Trump d'éviter de puiser dans des fonds de réserve pour verser plusieurs milliards de dollars aux États afin qu'ils distribuent des bons alimentaires. Quelque 42 millions d'Américains dépendent de ce programme pour faire les courses et se nourrir.

Face à une colère démocrateTrump revendique une «grande victoire» avec la fin du «shutdown»

Vote mercredi

Les agences gouvernementales américaines sont à l'arrêt depuis que républicains et démocrates du congrès n'ont pas réussi à s'entendre sur un nouveau budget au-delà du 30 septembre, avec des conséquences pour les programmes d'aide sociale.

Mais la paralysie budgétaire pourrait toucher à sa fin. La chambre américaine des représentants doit se prononcer mercredi, après l'adoption par le Sénat d'une proposition de loi qui prolonge le budget actuel jusqu'à fin janvier. En cas de vote positif, il ne resterait alors que la signature présidentielle de Donald Trump pour lever le «shutdown».

Lors d'un discours au cimetière national d'Arlington, à l'occasion mardi de la journée des anciens combattants, le président américain Donald Trump s'est réjoui de ces avancées.

«Félicitations à vous et à John et à tout le monde pour une très grande victoire», a déclaré le président américain à l'adresse de Mike Johnson, présent dans l'assistance, et en référence à John Thune, chef de la majorité républicaine au Sénat. «Nous rouvrons notre pays. Il n'aurait jamais dû être fermé», a-t-il ajouté.

Depuis le 1er octobre, le début du «shutdown», plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés, le versement de certaines aides est fortement perturbé, tout comme le trafic aérien.

En raison de pénuries de contrôleurs aériens, certains choisissant de se faire porter pâle plutôt que de travailler sans salaire, des dizaines de milliers de vols ont été annulés ces derniers jours aux Etats-Unis.

«Shutdown» aux Etats-UnisTrump jubile, les démocrates se déchirent : le «cauchemar» touche à sa fin

