Air France a annoncé fermer définitivement sa représentation locale au Mali, où la compagnie aérienne française ne vole plus depuis 2023 en raison du contexte géopolitique au Sahel, selon un courrier consulté mercredi par l'AFP.

Air France, principale compagnie aérienne reliant la France et l'Afrique, avait suspendu le 7 août 2023 ses vols après la fermeture de l'espace aérien du Niger, théâtre d'un coup d'État le 26 juillet 2023 (image d'illustration). IMAGO / dieBildmanufaktur

Keystone-SDA ATS

«La représentation locale d'Air France cessera ses activités à compter du 30 juin 2026», indique la correspondance datée du 15 juin, sans pour autant en préciser les raisons.

Air France, principale compagnie aérienne reliant la France et l'Afrique, avait suspendu le 7 août 2023 ses vols à destination de Bamako (7 vols par semaine), Ouagadougou (5 vols par semaine) et Niamey (4 vols par semaine) après la fermeture de l'espace aérien du Niger, théâtre d'un coup d'État le 26 juillet 2023.

Deux mois après cette suspension, la junte au pouvoir au Mali n'avait pas autorisé la reprise de la desserte de Bamako par Air France.

Relation avec la France détériorée

Après l'arrivée au pouvoir de militaires entre 2020 et 2023 au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les relations entre ces nouvelles autorités souverainistes et la France se sont fortement détériorées.

La situation géopolitique a provoqué une réorganisation du trafic aérien. Le départ d'Air France en 2023 avait d'abord été comblé par les compagnies aériennes turque Turkish Airlines et française Corsair.

Corsair, qui assurait toujours des liaisons entre Paris et Bamako, a suspendu le 27 mai dernier «ses vols à destination et en provenance de Bamako jusqu'au 26 juin 2026 inclus», après des attaques coordonnées menées par les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), jusque dans la capitale Bamako.