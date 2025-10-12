  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Situation préoccupante Air France suspend ses liaisons avec Madagascar jusqu’à lundi

ATS

12.10.2025 - 17:58

Air France a suspendu ses vols entre Paris-Charles de Gaulle et Antananarivo depuis samedi et jusqu’au lundi 13 octobre inclus. Cette décision fait suite à la situation sécuritaire préoccupante à Madagascar, où des manifestations antigouvernementales secouent l’île.

Une unité de l'armée malgache, qui a appelé à la désobéissance, a dit dimanche prendre le contrôle de l'armée dans un pays secoué par des manifestations antigouvernementales, le président Andry Rajoelina ayant dénoncé une «tentative de prise de pouvoir illégale».
Une unité de l'armée malgache, qui a appelé à la désobéissance, a dit dimanche prendre le contrôle de l'armée dans un pays secoué par des manifestations antigouvernementales, le président Andry Rajoelina ayant dénoncé une «tentative de prise de pouvoir illégale».
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 17:58

La reprise des opérations «restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place», a précisé la compagnie qui «suit l'évolution de la situation en temps réel en lien avec les autorités».

«Les clients concernés seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposées», a-t-elle ajouté, en soulignant que «la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue».

Air Austral: vols maintenus dimanche

De son côté, la compagnie française Air Austral qui opère entre l'Ile de la Réunion et Madagascar a indiqué à l'AFP qu'elle avait annulé une rotation samedi mais que ses vols étaient «maintenus» pour la journée de dimanche.

Une unité de l'armée malgache, qui a appelé à la désobéissance, a dit dimanche prendre le contrôle de l'armée dans un pays secoué par des manifestations antigouvernementales, le président Andry Rajoelina ayant dénoncé une «tentative de prise de pouvoir illégale».

Dans un message d'information sur son site internet, l'aéroport international d'Antananarivo a prévenu que «certains vols peuvent être sujets à des perturbations». Des vols prévus à destination de provinces malgaches, de l'Ethiopie et de l'Afrique du Sud ont pu décoller, dimanche, tandis qu'un vol vers les Seychelles/Dubaï est annoncé comme annulé pour cette journée.

«En raison des événements qui se déroulent actuellement à Tananarive, il est vivement conseillé d'éviter tout déplacement et de rester à son domicile», a prévenu samedi l'ambassade de France à Madagascar dans un message à ses ressortissants.

Les plus lus

Manif à Berne: 18 policiers blessés, des millions de dégâts matériels
Sa fille adoptive l'aurait torturée pendant des heures dans la cave
Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial
Zelensky: «La Russie a peur que les Américains nous donnent des Tomahawk»
Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai
«Un but aussi historique qu'inattendu» - L'incroyable boulette de Donnarumma