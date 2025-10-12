Air France a suspendu ses vols entre Paris-Charles de Gaulle et Antananarivo depuis samedi et jusqu’au lundi 13 octobre inclus. Cette décision fait suite à la situation sécuritaire préoccupante à Madagascar, où des manifestations antigouvernementales secouent l’île.

Une unité de l'armée malgache, qui a appelé à la désobéissance, a dit dimanche prendre le contrôle de l'armée dans un pays secoué par des manifestations antigouvernementales, le président Andry Rajoelina ayant dénoncé une «tentative de prise de pouvoir illégale». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La reprise des opérations «restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place», a précisé la compagnie qui «suit l'évolution de la situation en temps réel en lien avec les autorités».

«Les clients concernés seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposées», a-t-elle ajouté, en soulignant que «la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue».

Air Austral: vols maintenus dimanche

De son côté, la compagnie française Air Austral qui opère entre l'Ile de la Réunion et Madagascar a indiqué à l'AFP qu'elle avait annulé une rotation samedi mais que ses vols étaient «maintenus» pour la journée de dimanche.

Une unité de l'armée malgache, qui a appelé à la désobéissance, a dit dimanche prendre le contrôle de l'armée dans un pays secoué par des manifestations antigouvernementales, le président Andry Rajoelina ayant dénoncé une «tentative de prise de pouvoir illégale».

Dans un message d'information sur son site internet, l'aéroport international d'Antananarivo a prévenu que «certains vols peuvent être sujets à des perturbations». Des vols prévus à destination de provinces malgaches, de l'Ethiopie et de l'Afrique du Sud ont pu décoller, dimanche, tandis qu'un vol vers les Seychelles/Dubaï est annoncé comme annulé pour cette journée.

«En raison des événements qui se déroulent actuellement à Tananarive, il est vivement conseillé d'éviter tout déplacement et de rester à son domicile», a prévenu samedi l'ambassade de France à Madagascar dans un message à ses ressortissants.