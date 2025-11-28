Airbus rappelle 6000 A320 à cause d'un logiciel vulnérable à changer d'urgence

Quelque 6.000 avions A320 d'Aibus doivent remplacer en urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires après un «événement» aux États-Unis sur un appareil de la compagnie JetBlue fin octobre, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'avionneur.

Le 30 octobre, un Airbus A320 de JetBlue a connu un problème de contrôle en vol à cause d'un dysfonctionnement informatique (archives). KEYSTONE

Basile Mermoud

Airbus a notifié vendredi à l'ensemble de ses clients utilisant ce logiciel «d'arrêter immédiatement les vols» après l'analyse de cet incident technique. Cette analyse a «révélé que des radiations solaires intenses pourraient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol», a rapporté le groupe européen.

Pour la plupart des avions, le changement de logiciel avec sa version précédente prendra «quelques heures». Mais pour quelque 1.000 avions cela impliquera le changement du matériel informatique «ce qui prendra des semaines», a expliqué à l'AFP une source proche du dossier. Il s'agit d'un calculateur ELAC de gouverne de profondeur/aileron fabriqué par Thales.

«Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients. Nous présentons nos excuses pour les désagréments causés et travaillerons en étroite collaboration avec les opérateurs, tout en maintenant la sécurité comme notre priorité absolue et primordiale», écrit l'avionneur européen.

Le 30 octobre, un Airbus A320 de JetBlue a connu un problème de contrôle en vol à cause d'un dysfonctionnement informatique. L'incident s'est produit en phase de croisière entre Cancun (Mexique) et Newark (États-Unis) lorsque l'appareil a soudainement piqué vers le bas sans intervention des pilotes.

Les pilotes ont amorcé la phase de descente puis posé l'avion à Tampa, en Floride. Les pompiers de Tampa avaient fait état auprès des médias américains de blessés parmi les passagers.

L'Airbus A320, entré en exploitation en 1988, est l'avion le plus vendu au monde. En septembre il a détrôné le monocouloir 737 du constructeur américain Boeing, dont le premier exemplaire a été livré en 1968. À fin septembre, Airbus avait livré 12.257 exemplaires de son A320 (versions d'affaires incluses) contre 12.254 exemplaires du 737.