Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé lundi le président américain Donald Trump à agir face à la crise humanitaire à Gaza. «Le moment est venu de mettre fin à la guerre», a-t-il affirmé.

Keystone-SDA ATS

Trump «est en mesure de faire cesser la guerre, de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire», a-t-il déclaré dans une allocution télévisée sur la crise humanitaire à Gaza.

«Je lance un appel particulier à son Excellence le président Trump: s'il vous plaît. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour arrêter cette guerre et faire acheminer l'aide», a-t-il dit.

En déplacement en Ecosse, le président américain Donald Trump a jugé lundi qu'un cessez-le-feu à Gaza était «possible», bien que les tentatives de médiation menées par les Etats-Unis, l'Egypte et le Qatar n'aient pas encore abouti.

Centres alimentaires américains

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis allaient mettre en place des «centres alimentaires» à Gaza, ajoutant qu'il y avait des signes d'une «réelle famine» dans le territoire palestinien.

«Nous allons mettre en place des centres alimentaires où les gens pourront entrer librement – sans limites. Nous n'aurons pas de clôtures,» a-t-il déclaré aux journalistes en Écosse, où il rencontrait le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Donald Trump a reconnu que «beaucoup de gens mouraient de faim». Evoquant des images d'enfants de Gaza vus à la télévision, il a dit: «C'est une réelle famine», en ajoutant: «ce n'est pas possible de simuler ça.»

Keir Starmer a lui parlé d'une «totale catastrophe» humanitaire à Gaza et ajouté: «Il faut arriver à ce cessez-le-feu».

La population de Gaza, qui compte plus de deux millions de personnes, est confrontée selon les Nations Unies à une famine croissante et à une malnutrition généralisée. Sous la pression internationale, Israël a récemment autorisé l'entrée limitée d'aide humanitaire.

Rafah fermé

Quelque 2,4 millions de Palestiniens y sont assiégés depuis le début de la guerre déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

M. Sissi a également précisé que plusieurs camions d'aide humanitaire étaient prêts à rallier Gaza, mais que l'ouverture du passage frontalier de Rafah «ne dépend pas seulement» de l'Egypte, «mais aussi de la situation du côté palestinien». Ce point de passage, essentiel pour l'entrée des aides et contrôlé par Israël, est fermé depuis plus d'un an.

«Personne ne les empêche, et nous ne pourrions jamais les empêcher; ni notre conscience, ni nos valeurs, ni même les responsabilités nationales et morales ne nous le permettent», a déclaré le chef de l'Etat.

«Pour que cette aide soit acheminée, une coordination est nécessaire» et «l'autre partie, du côté palestinien du passage de Rafah doit ouvrir pour que l'aide entre», a-t-il dit en référence à Israël.

Pression populaire égyptienne

La prise de parole du président égyptien intervient dans un contexte de tensions au sein de la population égyptienne, face à ce qui est dénoncé comme une inaction du pouvoir face à la crise humanitaire à Gaza.

La semaine dernière, plusieurs Egyptiens ont posté sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des bouteilles contenant du riz et de la farine jetées à la mer en direction du territoire palestinien.

Des protestations ont été organisées la semaine dernière devant les ambassades égyptiennes à Beyrouth, au Liban, et à Tripoli en Libye où les manifestants ont dénoncé la «complicité égyptienne dans le siège» de Gaza.

Alors qu'Israël a décidé d'assouplir le blocus sous la pression internationale, des dizaines de camions d'aide chargés de sacs blancs ont pu partir d'Egypte, comme l'ont montré des images de l'AFP, en passant par le passage de Kerem Shalom, contrôlé par Israël.