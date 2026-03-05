  1. Clients Privés
Bouleversements mondiaux Alain Berset : «Ce scénario pourrait amener au pire»

Gregoire Galley

5.3.2026

Pour Alain Berset, ancien conseiller fédéral devenu Secrétaire général du Conseil de l’Europe, le moment est grave mais la direction reste claire : sans démocratie solide, la puissance militaire peut devenir un risque. En marge de sa conférence à l’Université de Lausanne, le Fribourgeois a évoqué pour blue News plusieurs enjeux qui se dressent actuellement devant l’Europe.

Sans démocratie solide, la puissance militaire peut devenir un risque selon Alain Berset.
Sans démocratie solide, la puissance militaire peut devenir un risque selon Alain Berset.
ats

Gregoire Galley

05.03.2026, 08:04

Alors que le monde est en train de vivre une multitude de bouleversements, Alain Berset reste calme et déterminé. Afin de mieux expliciter le rôle du Conseil de l’Europe au milieu de ce tumulte, le Belfagien commence par rappeler l’histoire de l’institution qu’il dirige. Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette organisation des droits de l’homme devait empêcher le retour des dérives autoritaires.

Aujourd’hui, force est de constater que cette mission retrouve tout son sens. «Nous sommes actuellement dans une situation où les tensions géopolitiques ne cessent de s’accroître. Notre travail est donc encore plus important pour veiller au bon fonctionnement de la démocratie et trouver des solutions face à l’affaiblissement généralisé du droit international qui entraine une série de conséquences négatives avec la dégradation des droits nationaux, puis des droits de l’homme», indique l’ancien ministre de l’Intérieur.

Crises à répétition. «Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte

Crises à répétition«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte

Réarmement

Pour inverser cette tendance, Alain Berset propose concrètement la mise en place d’un «Nouveau Pacte Démocratique pour l’Europe». «Ce projet est encore en phase de consultation mais son idée est d’adapter la démocratie aux défis actuels que représentent les réseaux sociaux, les migrations ou encore la polarisation croissante des débats par exemple», précise celui qui a été président de la Confédération à deux reprises (2018 et 2023).

Alors que les pays européens sont contraints de se réarmer dans l’urgence en raison de l’invasion russe de l’Ukraine et des incertitudes liées aux agissements de Donald Trump à Washington, Alain Berset estime que ce réarmement est nécessaire mais qu’il doit être encadré par des démocraties fortes.

«J’estime qu’il faut sortir de cette division entre sécurité militaire et sécurité démocratique»

Alain Berset

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Pour le Fribourgeois, le «Nouveau Pacte Démocratique pour l’Europe» semble donc être un outil incontournable pour l’avenir des pays européens. «Imaginez que dans un pays fortement militarisé, un groupe extrémiste parvienne au pouvoir suite à des élections manipulées par exemple. Ce scénario pourrait amener au pire. Est-ce bien cela l’idée que nous avons de la sécurité ? Je ne le crois pas», souffle-t-il.

Avant d’argumenter : «J’estime qu’il faut plutôt sortir de cette division complètement dépassée entre la sécurité dure, militaire et la sécurité douce, démocratique. Tous ces éléments sont, en réalité, imbriqués les uns dans les autres. Il est nécessaire de garder à l’esprit que la sécurité militaire ne fonctionne correctement que si la sécurité démocratique est suffisamment robuste pour contrôler ces forces armées.»

Interview d'Alain Berset. «Un peu plus de Suisse en Europe ne peut faire que du bien»

Interview d'Alain Berset«Un peu plus de Suisse en Europe ne peut faire que du bien»

Marathon

Reste une question sensible : la montée des partis nationalistes un peu partout en Europe. Dans ce contexte si particulier, la démocratie peut-elle encore jouer pleinement son rôle de garde-fou ? Alain Berset évite les attaques partisanes, mais le principe est non négociable : «Pour moi, il n’est simplement pas possible d’investir dans la sécurité militaire sans investir, en même temps, dans les institutions avec la même force et le même engagement.»

Dans un monde où la loi du plus fort paraît aujourd’hui l’emporter sur l’ensemble des droits fondamentaux, Alain Berset veut encore croire en l’avenir de la démocratie. En fervent amateur d’athlétisme, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe se lance donc dans un véritable marathon pour inciter les pays européens à ne pas privilégier la sécurité militaire à la sécurité démocratique. Celui qui s’est retrouvé en première ligne lors de la pandémie de Covid-19 parviendra-t-il relever ce nouveau défi ? La réponse dans les semaines à venir...

Archive sur Alain Berset

Alain Berset passe le témoin à Elisabeth Baume-Schneider

Alain Berset passe le témoin à Elisabeth Baume-Schneider

Le Conseiller fédéral sur le départ Alain Berset a remis ce vendredi les clés de son Département de l'intérieur à la Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider.

22.12.2023

