Le Conseil de l'Europe s'engage pour une fin juste de la guerre en Ukraine. Avant les discussions prévues entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général Alain Berset plaide pour que l'Ukraine soit incluse dans les négociations.

Alain Berset est le secrétaire général du Conseil de l'Europe (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Une seule question sera déterminante vendredi en Alaska, écrit l'ancien conseiller fédéral dans un communiqué publié lundi: «la paix en Ukraine sera-t-elle bâtie sur la justice ou marquée par des concessions faites à l’agresseur?»

La ligne de partage entre le pragmatisme et l'équité justice est mince et les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux massacres sans faire de concessions sont louables, poursuit Alain Berset. Pour le Conseil de l'Europe, il est clair qu'une paix durable et juste est nécessaire et qu'elle doit se construire avec l'Ukraine.

«La guerre en Ukraine doit prendre fin, et ce de manière juste», poursuit la déclaration. L'ordre international, tel qu'il a été bâti après la Seconde Guerre mondiale, doit être préservé. Alain Berset ajoute qu'il rencontrera le président ukrainien Volodymir Zelensky à Kiev dans les prochains jours.