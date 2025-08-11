  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alain Berset «La guerre d'Ukraine doit cesser de manière juste»

ATS

11.8.2025 - 20:23

Le Conseil de l'Europe s'engage pour une fin juste de la guerre en Ukraine. Avant les discussions prévues entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général Alain Berset plaide pour que l'Ukraine soit incluse dans les négociations.

Alain Berset est le secrétaire général du Conseil de l'Europe (archives).
Alain Berset est le secrétaire général du Conseil de l'Europe (archives).
sda

Keystone-SDA

11.08.2025, 20:23

Une seule question sera déterminante vendredi en Alaska, écrit l'ancien conseiller fédéral dans un communiqué publié lundi: «la paix en Ukraine sera-t-elle bâtie sur la justice ou marquée par des concessions faites à l’agresseur?»

La ligne de partage entre le pragmatisme et l'équité justice est mince et les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux massacres sans faire de concessions sont louables, poursuit Alain Berset. Pour le Conseil de l'Europe, il est clair qu'une paix durable et juste est nécessaire et qu'elle doit se construire avec l'Ukraine.

«La guerre en Ukraine doit prendre fin, et ce de manière juste», poursuit la déclaration. L'ordre international, tel qu'il a été bâti après la Seconde Guerre mondiale, doit être préservé. Alain Berset ajoute qu'il rencontrera le président ukrainien Volodymir Zelensky à Kiev dans les prochains jours.

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Trump contrarié par le refus de Kiev de céder du territoire
Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Explosion dans une usine de charbon à coke en Pennsylvanie
Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or
«Nous allons nettoyer ça»: Trump met le maintien de l'ordre sous contrôle fédéral