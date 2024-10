Alain Berset, nouveau secrétaire général du Conseil de l'Europe, s'est prononcé mardi pour la première fois devant l'Assemblée parlementaire. Il a exposé les lignes directrices de son mandat pour l'Ukraine, la démocratie et l'unité du Conseil de l'Europe.

Alain Berset, secrétaire général du Counseil de l'Europe, a présenté mardi ses priorités devant l'Assemblée parlementaire. ATS

«Notre rôle, ensemble, consiste à protéger et à promouvoir les droits humains, la démocratie et l'Etat de droit», a déclaré Alain Berset, entré en fonction il y a deux semaines. Ces principes sont au coeur de notre institution, a-t-il ajouté.

Le nouveau secrétaire général a exposé ses trois priorités: le soutien à l'Ukraine, la revitalisation de la démocratie et la garantie de l'unité de la famille européenne composée de ses 46 membres.

«Le Conseil de l'Europe a un rôle essentiel et unique à jouer pour l'Ukraine aux prises avec l'agression de la Russie», a relevé l'ancien conseiller fédéral. La cour juge les violations des droits humains dans ce pays depuis 2014. Et il a mis sur pied un registre des dommages qui devra être suivi d'un mécanisme de compensation. «Il fauda rester ouvert et créatif pour accompagner l'Ukraine dans la résilience et la reconstruction», a-t-il dit.

Le Conseil de l'Europe doit aussi s'engager pour la démocratie. La démocratie est en régression dans le monde, selon lui. Les défis sont nombreux entre les guerres, la montée de l'antisémitisme ou le réchauffement climatique. «Mais notre conseil a déjà montré sa solidité et a souvent montré la voie à suivre.»

Retrouver de la convergence

«Nous devons ensemble retrouver de la convergence», a poursuivi le Suisse. La famille européenne, qui peut se prévaloir de 75 ans d'expérience, doit s'engager pour la paix, la stabilité, la prospérité et la sécurité, tout ce que nos concitoyens demandent.

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe se réunit depuis lundi durant toute la semaine en session ordinaire. Point fort de la journée de mardi, Julian Assange a assisté à une audition. Les parlementaires européens ont examiné sa détention et sa condamnation et leur impact sur les droits humains.

Le Conseil de l'Europe, qui a son siège à Strasbourg, compte 46 Etats membres, parmi lesquels les 27 membres de l'UE. La Russie en a été exclue en 2022 à la suite de l'offensive en Ukraine. La signature de la Convention européenne des droits de l'homme est exigée des Etats souhaitant devenir membres.

