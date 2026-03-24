Des alertes aériennes ont été lancées mardi sur tout le territoire ukrainien à l'exception de la région d'Odessa (sud) en raison d'une vague d'attaques russes, selon les différentes autorités régionales.

Zelensky a invité les citoyens ukrainiens à «prêter attention aux alertes aériennes» et à se mettre à l'abri. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans son adresse télévisée quotidienne mardi soir, le président Volodymyr Zelensky avait averti de la possibilité d'une «frappe massive» dans la nuit. «Veuillez prêter attention aux alertes aériennes aujourd'hui» mardi, a intimé le président ukrainien à ses concitoyens, «selon nos services de renseignement, les Russes pourraient préparer une frappe massive».

Des raids russes ont déjà fait trois morts à Poltava et Zaporijjia, dans le centre et le sud de l'Ukraine, selon les autorités.

A Poltava (centre), le chef de l'administration régionale Vitali Dyakivnych a fait état sur Telegram d'au moins deux morts et 11 blessés dans une première attaque, qui a provoqué des incendies et des dégâts dans des immeubles résidentiels et un hôtel.

A Zaporijjia (sud), le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov a annoncé sur Telegram une «attaque massive combinée de missiles et de drones» russes. «Malheureusement, une personne a été tuée et trois autres blessées», a-t-il écrit.