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Vague d'attaques russes Alerte aérienne dans la quasi-totalité de l'Ukraine

ATS

24.3.2026 - 07:34

Des alertes aériennes ont été lancées mardi sur tout le territoire ukrainien à l'exception de la région d'Odessa (sud) en raison d'une vague d'attaques russes, selon les différentes autorités régionales.

Zelensky a invité les citoyens ukrainiens à «prêter attention aux alertes aériennes» et à se mettre à l'abri.
Zelensky a invité les citoyens ukrainiens à «prêter attention aux alertes aériennes» et à se mettre à l'abri.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.03.2026, 07:34

Dans son adresse télévisée quotidienne mardi soir, le président Volodymyr Zelensky avait averti de la possibilité d'une «frappe massive» dans la nuit. «Veuillez prêter attention aux alertes aériennes aujourd'hui» mardi, a intimé le président ukrainien à ses concitoyens, «selon nos services de renseignement, les Russes pourraient préparer une frappe massive».

Des raids russes ont déjà fait trois morts à Poltava et Zaporijjia, dans le centre et le sud de l'Ukraine, selon les autorités.

A Poltava (centre), le chef de l'administration régionale Vitali Dyakivnych a fait état sur Telegram d'au moins deux morts et 11 blessés dans une première attaque, qui a provoqué des incendies et des dégâts dans des immeubles résidentiels et un hôtel.

A Zaporijjia (sud), le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov a annoncé sur Telegram une «attaque massive combinée de missiles et de drones» russes. «Malheureusement, une personne a été tuée et trois autres blessées», a-t-il écrit.

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