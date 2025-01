Les autorités ukrainiennes ont émis mercredi matin une alerte aérienne nationale, en raison de missiles de croisière menaçant plusieurs parties du territoire au lendemain d'une importante attaque des forces de Kiev dans plusieurs régions russes.

Des missiles de croisière russes menacent plusieurs parties du territoire ukrainien (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

L'armée de l'air, sur son compte Telegram, a évoqué de missiles évoluant en direction de Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky dans le centre de l'Ukraine, ainsi que vers les régions de Tcherniguiv (nord), Poltava (centre) et Mylovaïv (sud). «Un groupe de missiles de croisière» a en outre été détecté se dirigeant vers Kiev, a ajouté la même source.

Près de trois ans après l'assaut russe, Kiev et Moscou ont intensifié leurs frappes ces derniers mois et veulent améliorer leurs positions avant le retour à la Maison Blanche de Donald Trump lundi prochain. Le président américain élu a dit vouloir oeuvrer à arrêter la guerre dès sa prise de fonction.

L'Ukraine a affirmé avoir mené dans la nuit de lundi à mardi l'attaque «la plus massive» de la guerre contre des installations militaires et industrielles dans plusieurs régions de Russie.

Selon le ministère russe de la Défense, cette attaque a été menée à l'aide de six missiles américains ATACMS et six missiles britanniques Storm Shadow. Il a assuré que tous les projectiles ont été abattus sans faire de victime.

La Russie a promis une réplique systématique à toute frappe de missiles occidentaux sur son territoire, et a menacé de prendre pour cible le centre de Kiev ou encore d'utiliser son nouveau missile hypersonique expérimental Orechnik.